Lepa Lukić sprema film o svom životu: Glumiće je tri glumice

Jedna od najvećih legendi narodne muzike, Lepa Lukić, u strogoj tajnosti priprema filmsko ostvarenje o svom životu i karijeri.

Iako se o projektu već uveliko šuška, pjevačica za sada ne želi da otkriva previše detalja, naročito kada je riječ o glumicama koje će tumačiti njen lik.

– Ja u glavi već imam jednu glumicu, ali mogu da vam otkrijem da će me igrati tri glumice. Svaka će predstavljati jedan period mog života. Ima još mnogo toga da se uradi. Sve smo dogovorili, ali ne želim da se išta priča unaprijed – kaže Lepa, prenosi Pink.

Kako ističe, projekat je ozbiljan i zahtjeva temeljnu pripremu, a producenti i scenaristi insistiraju na diskreciji.

– Producenti i scenaristi ne vole da se o tome govori prije vremena. Tek kada mi kažu šta smijem da kažem, tada ću rado podijeliti sve detalje sa javnošću. Ovo je veliki projekat i mora se raditi pažljivo – naglašava pjevačica.