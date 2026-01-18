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BEOGRAD

Preminuo režiser i scenarista Miroslav Mika Aleksić

detalji o vremenu i mjestu sahrane bit će naknadno saopšteni

Mika Aleksić. Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

S. S.

18.1.2026

U nedjelju je poslije duge i teške bolesti preminuo Miroslav Mika Aleksić, poznati filmski i televizijski režiser, scenarista i vlasnik čuvene škole glume "Stvar srca", piše Telegraf.

Aleksić je decenijama važio za jednog od najuticajnijih pedagoga u svijetu glume, kroz čiju su školu prošla neka od najvećih imena domaćeg glumišta.

Vijest o njegovoj smrti odjeknula je u javnosti, a detalji o vremenu i mjestu sahrane bit će naknadno saopšteni.

Miroslav Aleksić je rođen 1952. godine u Beogradu.

Podsjećamo, njegove posljednje godine obilježio je veliki skandal nakon što ga je glumica Milena Radulović optužila za silovanje.

# MIROSLAV MIKA ALEKSIĆ
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