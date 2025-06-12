Bred Pit uzvraća udarac djeci: Odrekao se ovog sina

Dok mediji prate glasine o veridbi i novim ljubavima u porodici Džoli-Pit, u pozadini traje prava drama – Bred Pit navodno je prekinuo svaki kontakt s usvojenim sinom Paksom (21). Prema izvorima bliskim glumcu, ovo je kraj njihovog odnosa koji se već godinama hladi, posebno nakon razvoda od Anđeline Džoli 2016.

Paks, kao i brat Medoks (23), već dugo izbjegavaju javne kontakte s Bredom, a njihove izjave i objave često pokazuju distancu i zamjeranje. Posebno se ističe Paksova Instagram objava iz 2020, kada je za Dan očeva Breda nazvao "užasnim i odvratnim čovjekom" koji je "uništio živote najbližih".

Osim Paksa, i druga djeca se sve više udaljavaju – Šajlo (18) je zatražila brisanje prezimena Pit, Zahara (20) koristi samo majčino prezime, dok se i najmlađa Vivijen (16) javno rijetko povezuje s očevim imenom. Kontakt Pit navodno održava samo s najmlađim blizancima, ali i ti odnosi djeluju rezervirano.

Kao ključni trenutak pucanja porodičnih odnosa navodi se incident u avionu 2016, kada je navodno došlo do fizičkog sukoba između Breda i Medoksa. Iako nije bilo optužnice, posljedice su očigledne – razvod je uslijedio odmah nakon toga.