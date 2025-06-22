"Mima Šiš" završio u bolnici: Poznati bh. glumac ogorčen zdravstvenim sistemom u Kanadi objavio snimak

Poznati bosanskohercegovački glumac Jasmin Geljo (65), koji već godinama živi i radi u Torontu, ponovo je hospitaliziran. Na svom Facebook profilu podijelio je fotografiju iz bolnice i snimak, javno iskazujući nezadovoljstvo višesatnim čekanjem na hitnom prijemu u jednoj od najmodernijih zdravstvenih ustanova u Kanadi.

Mora čekati i deset sati

- Nikada neću razumjeti ovaj tip zdravstvenog sistema. Nalazim se u odjelu za hitni prijem. Ne mogu vjerovati da morate čekati između četiri i 10 sati da vas ljekar pregleda. Ovaj sistem je užasan - poručio je Geljo.

Istakao je i da su plate ljekara u Kanadi visoke – od 300.000 do preko milion dolara godišnje – ali da, prema njegovom mišljenju, to ne utiče na kvalitet pruženih usluga.

- Uvijek rade isti posao, nema napretka. Misle da su 'wow', ali nisu. Molim sve koji mogu nešto promijeniti da to i učine - dodao je glumac.

Podsjećamo, Jasmin Geljo je u aprilu 2024. godine doživio moždani udar, o čemu je također otvoreno govorio putem društvenih mreža.

Zapažena karijera

Geljo je u Bosni i Hercegovini poznat po kultnim ulogama Mime Šiša i Rokija Mokroguza iz predstave Audicija, dok je u Kanadi i SAD-u ostvario zapaženu filmsku karijeru. Glumio je u holivudskim produkcijama kao što su Cube Zero, Land of the Dead, Assault on Precinct 13 i The Sentinel. Također je autor i idejni tvorac popularne predstave Sve mi diraj, očevinu ne, koju je realizovao zajedno sa Željkom Kecojevićem.