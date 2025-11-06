Otkriveni detalji o sukobu zvijezda: Bred od Anđeline traži 35 miliona dolara

E. A.

6.11.2025

Bred Pit i njegova pravna ekipa priložili su nove sudske dokaze u vezi sa pravnom bitkom koju zvijezda vodi s bivšom suprugom Anđelinom Džoli. 

Riječ je o dvorcu Miraval, koji su Pitt i Jolie kupili 2011. godine i koristili kao lokaciju za svoje vjenčanje 2014. godine. Međutim, nakon što su se razišli, ona je svoju polovinu imanja prodala kompaniji Tenute del Mondo, podružnici vinskog odjela grupe Stoli Group.

U podnescima od 29. oktobra, Pitovi advokati “uključili” su komunikaciju Džoli i njenih pravnika, koja se odnosi na prodaju njenog udjela u vinariji 2021. godine.

Jedan od dokumenata je mejl iz novembra 2023, u kojem njeni advokati navode da Pit traži 35 miliona dolara štete.

Takođe, pominje se i da Pit traži stalnu nadoknadu za navodnu štetu po operativnu djelatnost vinarije.

Advokati Džoli takođe tvrde da Pit odbija da preda dokumente u vezi sa četvorogodišnjim ugovorom o ponašanju i čuvanju povjerljivih podataka, što je, prema njima, ključno za slučaj.

Pit je još 2022. godine podnio tužbu tvrdeći da je Džoli prodala svoj udio “Tenute del Mondo” (dio Stoli grupe) uprkos prethodnom dogovoru da niko ne smije prodati bez saglasnosti drugog.

Ona je osporila taj dogovor i uzvratila kontratužbom, tvrdeći da Pit vodi osvetnički rat protiv nje.

Naredno javno ročište u ovom slučaju zakazano je za 17. decembar.

Dobitnici Oskara imaju šestoro djece. Par se razveo u decembru 2024, nakon dugotrajne sudske borbe.

