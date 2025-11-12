Bred Pit predstavio ekskluzivnu modnu kolekciju inspirisanu Harli-Dejvidson motorima

Američki glumac Bred Pit je u saradnji sa legendarnom kompanijom Harli-Dejvidson lansirao ekskluzivnu modnu kolekciju inspirisanu motociklima.

“Kapsul” kolekcija, koja obično uključuje ograničen broj raznovrsnih odjevnih predmeta i dodataka koji se mogu kombinovati, inspirisana je vintaž modelima i logotipima, u potpunosti je Made in Italy i uključuje kape, majice, karirane košulje, džempere i dukserice, prenosi Ansa.

Svi komadi brenda, većinom proizvedeni u Toskani, odlikuju se vrhunskim kvalitetom i zanatskom izradom.

Glumac, poznat po svojoj strasti prema Harli-Dejvidson motociklima, u svojoj garaži čuva kolekciju starih i rijetkih modela iz fabrike u Milvokiju.

Ova modna inicijativa slijedi uspjeh luksuznog brenda “God’s True Cashmere”, koji je Bred Pit 2019. godine pokrenuo sa prijateljicom Set Hari.

Poslije obilaska Harli-Dejvidson muzeja u Milvokiju, gdje je zajedno sa Set Hari istraživao motocikle i vintaž odjeću, Pit je odlučio da spoji svoje dvije strasti – modu i motocikle i kreira ekskluzivnu modnu liniju.