Bred Pit predstavio ekskluzivnu modnu kolekciju inspirisanu Harli-Dejvidson motorima

Svi komadi brenda, većinom proizvedeni u Toskani, odlikuju se vrhunskim kvalitetom i zanatskom izradom

12.11.2025

Američki glumac Bred Pit je u saradnji sa legendarnom kompanijom Harli-Dejvidson lansirao ekskluzivnu modnu kolekciju inspirisanu motociklima.

“Kapsul” kolekcija, koja obično uključuje ograničen broj raznovrsnih odjevnih predmeta i dodataka koji se mogu kombinovati, inspirisana je vintaž modelima i logotipima, u potpunosti je Made in Italy i uključuje kape, majice, karirane košulje, džempere i dukserice, prenosi Ansa.

Svi komadi brenda, većinom proizvedeni u Toskani, odlikuju se vrhunskim kvalitetom i zanatskom izradom.

Glumac, poznat po svojoj strasti prema Harli-Dejvidson motociklima, u svojoj garaži čuva kolekciju starih i rijetkih modela iz fabrike u Milvokiju.

Ova modna inicijativa slijedi uspjeh luksuznog brenda “God’s True Cashmere”, koji je Bred Pit 2019. godine pokrenuo sa prijateljicom Set Hari.

Poslije obilaska Harli-Dejvidson muzeja u Milvokiju, gdje je zajedno sa Set Hari istraživao motocikle i vintaž odjeću, Pit je odlučio da spoji svoje dvije strasti – modu i motocikle i kreira ekskluzivnu modnu liniju.

Kolekcija je osmišljena tako da kombinuje klasične komade brenda “God’s True Cashmere” sa prepoznatljivim simbolima Harli-Dejvidson: crnom i narandžastom bojom, logotipima i čuvenim orlom raširenih krila, simbolom snage i slobode među harlijevcima.

Kako ističe agencija, ovom kolekcijom “Bred Pit dodatno potvrđuje status jedne od najstilizovanijih holivudskih zvijezda, čija strast prema motociklima sada dobija i modni izraz”.

