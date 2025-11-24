Anabela progovorila o majci: Najveća boljka mi je što ne mogu da je zagrlim

Anabela Atijas i njena majka Jadranka ne žive blizu jedna druge, što pjevačici veoma teško pada. Ipak, Anabela ističe koliko joj je majka važna u životu i koliko joj sve postaje lakše kada je Jadranka zagrli. Majčin zagrljaj za nju predstavlja podršku i sigurnost koju cijeni iznad svega.

- Ove godine mi je najteže palo kad mi mama nije došla na rođendan. Najveća boljka mi je što ne mogu da je zagrlim makar jednom sedmično, iskrena da budem. Znam da je ona ta koja umije da me sastavi samo jednim dodirom - ispričala je Anabela u emisiji "Premijera- Vikend Specijal".

Kako kaže, od majke ništa nije tajila, a to je nastojila prenijeti i na svoju djecu.

- Nikad pred njom nisam imala tajne. Najiskrenije, ja sam joj sve govorila, bila je tu uvijek za mene i nikada meni nije okrenula leđa - jasna je bila pjevačica, čija majka živi u Švedskoj.

Podsjetimo, pjevačicu su proteklih godina pratili burni porodični odnosi, naročito nakon izlaska iz rijalitija. Od tada se stalno komentira njen odnos sa najstarijom kćerkom Lunom, ali i bivšim suprugom Gagijem. Sada je sve to iza njih, te zajedno nastupaju kao nekadašnji "Funky G".