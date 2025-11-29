Kim Kardašijan priznala: Ponekad samo osjećam da želim da puknem

Kim Kardašijan (Kim Kardashian) otvoreno je progovorila o izazovima života kao samohrana majka četvero djece dok pokušava održati zdrav odnos sa bivšim suprugom, reperom Kanjeom Vestom (Kanye West).

U najnovijoj epizodi serije “The Kardashians”, zvijezda je priznala da se često osjeća na ivici izdržljivosti.

Tokom vožnje sa Skotom Disikom, Kim je rekla: “Ponekad samo osjećam da želim da puknem, ali ne mogu. Jednostavno – ne mogu.”

Ona je istakla da joj posebno teško pada kada Kanje komentariše njen roditeljski stil ili je javno proziva.

- Nikada nije pozvao, a ja se trudim da ohrabrim odnos, ali zdrav odnos - rekla je, napominjući da Vest mjesecima nije stupio u kontakt sa djecom.

Kim je naglasila: “Moram da budem jaka,” jer su djeca njen prioritet.

Dodala je da je odlučila da ne reaguje na Kanjeove javne ispade: “Moj bivši je vrlo glasan tamo napolju. Jednostavno ne mogu da se upuštam u to – tako je bolje.”

Iako je njihov odnos komplikovan, Kim tvrdi da nikada nije spriječila Kanjea da viđa djecu.

Na pitanje kada ih je posljednji put posjetio, priznala je: “Možda je prošlo nekoliko mjeseci.”

Kim je zaključila da je njen prioritet, kako u javnosti tako i privatno, uvijek dobrobit njihove djece.