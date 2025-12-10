Zajedničko pojavljivanje sve reklo: Slavni par utišao glasine o raskidu

Kajli Džener (Kylie Jenner) i Timoti Šalame (Timothée Chalamet) konačno su stavili tačku na glasine o raskidu, pojavivši se zajedno na crvenom tepihu – što je za njih i dalje rijedak prizor.

Zajedno su prisustvovali premijeri filma "Marty Supreme" u Los Angelesu.

Par, koji je u vezi više od dvije godine, oduševio je usklađenim neonsko-narandžastim kombinacijama, pozirajući držeći se za ruke.

Za ovu priliku, Džener je zablistala u dugoj, elegantnoj haljini s dubokim izrezom, dok je glumac kombinovao kožne pantalone i jaknu s Timberland čizmama i torbicom neobičnog dizajna – u obliku stonoteniskog reketa.