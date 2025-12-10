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RIJEDAK PRIZOR

Zajedničko pojavljivanje sve reklo: Slavni par utišao glasine o raskidu

Prisustvovali premijeri filma "Marty Supreme" u Los Angelesu

Slavni par utišao glasine o raskidu. AP

A. P.

10.12.2025

Kajli Džener (Kylie Jenner) i Timoti Šalame (Timothée Chalamet) konačno su stavili tačku na glasine o raskidu, pojavivši se zajedno na crvenom tepihu – što je za njih i dalje rijedak prizor.

Zajedno su prisustvovali premijeri filma "Marty Supreme" u Los Angelesu.

Par, koji je u vezi više od dvije godine, oduševio je usklađenim neonsko-narandžastim kombinacijama, pozirajući držeći se za ruke. 

Za ovu priliku, Džener je zablistala u dugoj, elegantnoj haljini s dubokim izrezom, dok je glumac kombinovao kožne pantalone i jaknu s Timberland čizmama i torbicom neobičnog dizajna – u obliku stonoteniskog reketa.

Otkako su u septembru 2023. godine javno potvrdili svoju vezu, par se često suočavao s glasinama o raskidu, ponajviše zato što ljubavni život nastoje držati podalje od očiju javnosti.

Iako rijetko prati Šalamea na njegovim premijerama, Džener mu uvijek pruža punu podršku.

# KYLIE JENNER
# PREMIJERA
# TIMOTHEE CHALAMET
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