Buba Koreli poveo obje djevojke na koncert: Evo kako su se ponašale

Sarajevski reperi Jala Brat i Buba Koreli sinoć su napravili pravi muzički spektakl u MHP Areni u Štutgartu, gdje su u sklopu GOAT turneje nastupili pred ispunjenom dvoranom.

Osim snažne energije s bine, pažnju publike privukao je i jedan detalj iz privatnog života Bube Korelija, a sve su zabilježile kamere Telegrafa.

Naime, već godinama se u medijima piše o njegovom nekonvencionalnom ljubavnom odnosu, budući da je istovremeno u vezi s dvije djevojke koje znaju jedna za drugu – Jasminom Đuderijom i Petrom Cupan. Reper se s njima pojavljuje i pojedinačno i zajedno, što njegovoj okolini odavno nije novost.

Tako je bilo i ovoga puta u Štutgartu. Obje djevojke prisustvovale su koncertu i zajedno pratile nastup, stojeći jedna pored druge. Iako nisu bile pretjerano raspoložene za komunikaciju, mnogima je zapalo za oko da su bile slično odjevene, što je dodatno privuklo interes publike.

Dok je Jasmina u jednom trenutku stajala uz binu, pratila repera i igrala uz njegove hitove, Petra je više vremena provodila gledajući u telefon, što se vidi i na snimku koji kruži društvenim mrežama.

Podsjetimo, mediji su repera nedavno zabilježili na jednoj proslavi u društvu obje djevojke, a viđen je i na aerodromu pred putovanje na ljetovanje na koje je krenuo upravo s njima. Ubrzo nakon toga, snimljen je i na ulicama Sarajeva u njihovom društvu, a sve ukazuje na to da ovaj nesvakidašnji odnos funkcioniše bez problema. Inače, Jasmina je Bubina ljubav još iz srednjoškolskih dana, dok je Petra u njegov život ušla nakon snimanja spota za pjesmu Balenciaga, u kojem se i pojavljuje.