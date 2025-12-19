Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DRAMA U SEN TROPEU

Zbog uhođenja i narušenog zdravlja: Brižit Bardo strahuje za sopstveni život

Nepoznati muškarac je tokom više noći neovlašćeno ulazio u baštu i obilazio imanje oko kuće La Madrag

Brižit Bardo. AP

A. P.

19.12.2025

Nakon ozbiljnih zdravstvenih tegoba zbog kojih je u posljednjih nekoliko mjeseci dva puta hospitalizovana, Brižit Bardo (Brigitte Bardot) suočila se sa još jednim uznemirujućim problemom – uhodom.

Kako je policiji u Sen Tropeu prijavio njen suprug Bernar D’Ormale, nepoznati muškarac je tokom više noći neovlašćeno ulazio u njihovu baštu i obilazio imanje oko kuće La Madrag.

Ova čuvena vila na obali Sen Tropea decenijama budi maštu javnosti. Nekadašnje utočište umjetnika i boema, La Madrag je oduvijek privlačila radoznale posjetioce, ali i opsesivne fanove slavne glumice.

Prema navodima iz policijskog saopćenja, nepoznanik je čak prespavao u dvorištu, provodeći noći na spoljašnjoj ljuljašci, gdje je, kako se navodi, spavao 'dva ili tri puta'.

Incidenti su se dešavali tokom noći, što je dodatno povećalo osjećaj nesigurnosti. Nakon prijave, mjere bezbjednosti oko Brižit Bardo su pooštrene. Angažovano je dodatno obezbjeđenje kako bi se spriječilo da se slični incidenti ponove.

- Ovo je značajna odluka za nekoga ko je decenijama nastojao da se zaštiti od očiju javnosti i ekscesa povezanih sa njenom slavom. U njenim godinama, svaki poremećaj dobija posebnu dimenziju, posebno kada joj je zdravlje narušeno. Ova epizoda služi kao podsjetnik na to kako Brižit Bardo, uprkos godinama, ostaje izvanredna figura u francuskom javnom životu. I dalje obožavana, ponekad idealizovana, ona je takođe veoma ranjiva zbog opčinjenih fanova koje i dalje inspiriše - naveli su francuski mediji.

# GLUMICA
# BRIGITTE BARDOT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.