Zbog uhođenja i narušenog zdravlja: Brižit Bardo strahuje za sopstveni život

Nakon ozbiljnih zdravstvenih tegoba zbog kojih je u posljednjih nekoliko mjeseci dva puta hospitalizovana, Brižit Bardo (Brigitte Bardot) suočila se sa još jednim uznemirujućim problemom – uhodom.

Kako je policiji u Sen Tropeu prijavio njen suprug Bernar D’Ormale, nepoznati muškarac je tokom više noći neovlašćeno ulazio u njihovu baštu i obilazio imanje oko kuće La Madrag.

Ova čuvena vila na obali Sen Tropea decenijama budi maštu javnosti. Nekadašnje utočište umjetnika i boema, La Madrag je oduvijek privlačila radoznale posjetioce, ali i opsesivne fanove slavne glumice.

Prema navodima iz policijskog saopćenja, nepoznanik je čak prespavao u dvorištu, provodeći noći na spoljašnjoj ljuljašci, gdje je, kako se navodi, spavao 'dva ili tri puta'.