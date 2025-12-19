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NOVI UDARAC ZA GLUMICU

Rat bivših supružnika se nastavlja: Bred Pit dobio važnu pravnu bitku

Sud usvojio zahtjev za prisilno otkrivanje dokaza

Anđelina Džoli i Bred Pit. AP

A. P.

19.12.2025

Bred Pit (Brad Pitt) ostvario je novu pravnu pobjedu u višegodišnjem sudskom sporu s bivšom suprugom Anđelinom Džoli (Angelina Jolie), koji se vodi oko vlasništva nad francuskom vinarijom Chateau Miraval.

Prema pisanju američkih medija, sudija u Los Angelesu naložio je Džoli da Pitovom pravnom timu preda privatne poruke koje do sada nisu bile u potpunosti otkrivene, a koje se odnose na ovu pravnu bitku. Odluka je donesena u srijedu, 17. decembra, kada je sud usvojio Pitov zahtjev za prisilno otkrivanje dokaza.

Sudskom odlukom Džoli je obavezana da dostavi neredigirane verzije komunikacija koje nisu bile razmjenjivane s advokatima, a koje je ranije zadržala pozivajući se na povjerljivost. Riječ je o porukama koje se odnose na 22 dokumenta navedena u njenom zapisniku o privilegijama od 14. februara 2025. godine, a koje mora predati u roku od 45 dana.

S druge strane, njen advokat Paul Marfi (Murphy) izrazio je nezadovoljstvo sudskom odlukom. U saopštenju je istakao da su razočarani načinom na koji je sud protumačio kalifornijski zakon o povlasticama, tvrdeći da takva odluka ugrožava pravo Anđeline Džoli na pošteno suđenje. Najavio je i žalbu, navodeći da se radi o nastavku, kako je rekao, višegodišnjih pokušaja Pita da je uznemirava i kontroliše.

Podsjetimo, Pit je 2022. godine podnio tužbu protiv bivše supruge tvrdeći da je bez njegovog pristanka prodala svoj udio u Chateau Miravalu kompaniji Tenute del Mondo, vinskoj diviziji Stoli Grupe, uprkos navodnom dogovoru da nijedna strana ne može prodati svoj dio bez saglasnosti druge. Džoli je te navode odbacila i odgovorila protutužbom, optužujući Pita da protiv nje vodi osvetničku pravnu kampanju.

Advokati holivudske glumice ranije su tvrdili i da je Pit odbio otkupiti njen udio jer ona nije željela potpisati ugovor o tajnosti podataka, za koji tvrde da je bio osmišljen kako bi je spriječio da govori o navodnom zlostavljanju tokom leta privatnim avionom 2016. godine. Nakon sprovedene istrage, vlasti nisu podigle optužnicu protiv Pita, dok Džoli tada nije podnijela zvaničnu prijavu.

Prema novijim sudskim podnescima, Pit od nje potražuje 35 miliona dolara odštete zbog prodaje njenog udjela u vinariji 2021. godine.

U dodatnim porukama navodi se da Pit traži nadoknadu zbog navodne štete nanesene poslovanju Miravala, dok Džoliein tim istovremeno ističe njegovo odbijanje da dostavi dokumente koji se, prema njihovim tvrdnjama, odnose na četverogodišnji ugovor o tajnosti vezan za njegovo ponašanje.

Razvod Bred Pita i Anđeline Džoli formalno je okončan u decembru 2024. godine, gotovo osam godina nakon što je glumica u septembru 2016. podnijela zahtjev za razvod.

# SUĐENJE
# BRAD PITT
# ANGELINA JOLIE
# RAZVOD
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