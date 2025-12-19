Rat bivših supružnika se nastavlja: Bred Pit dobio važnu pravnu bitku

Bred Pit (Brad Pitt) ostvario je novu pravnu pobjedu u višegodišnjem sudskom sporu s bivšom suprugom Anđelinom Džoli (Angelina Jolie), koji se vodi oko vlasništva nad francuskom vinarijom Chateau Miraval.

Prema pisanju američkih medija, sudija u Los Angelesu naložio je Džoli da Pitovom pravnom timu preda privatne poruke koje do sada nisu bile u potpunosti otkrivene, a koje se odnose na ovu pravnu bitku. Odluka je donesena u srijedu, 17. decembra, kada je sud usvojio Pitov zahtjev za prisilno otkrivanje dokaza.

Sudskom odlukom Džoli je obavezana da dostavi neredigirane verzije komunikacija koje nisu bile razmjenjivane s advokatima, a koje je ranije zadržala pozivajući se na povjerljivost. Riječ je o porukama koje se odnose na 22 dokumenta navedena u njenom zapisniku o privilegijama od 14. februara 2025. godine, a koje mora predati u roku od 45 dana.

S druge strane, njen advokat Paul Marfi (Murphy) izrazio je nezadovoljstvo sudskom odlukom. U saopštenju je istakao da su razočarani načinom na koji je sud protumačio kalifornijski zakon o povlasticama, tvrdeći da takva odluka ugrožava pravo Anđeline Džoli na pošteno suđenje. Najavio je i žalbu, navodeći da se radi o nastavku, kako je rekao, višegodišnjih pokušaja Pita da je uznemirava i kontroliše.

Podsjetimo, Pit je 2022. godine podnio tužbu protiv bivše supruge tvrdeći da je bez njegovog pristanka prodala svoj udio u Chateau Miravalu kompaniji Tenute del Mondo, vinskoj diviziji Stoli Grupe, uprkos navodnom dogovoru da nijedna strana ne može prodati svoj dio bez saglasnosti druge. Džoli je te navode odbacila i odgovorila protutužbom, optužujući Pita da protiv nje vodi osvetničku pravnu kampanju.

Advokati holivudske glumice ranije su tvrdili i da je Pit odbio otkupiti njen udio jer ona nije željela potpisati ugovor o tajnosti podataka, za koji tvrde da je bio osmišljen kako bi je spriječio da govori o navodnom zlostavljanju tokom leta privatnim avionom 2016. godine. Nakon sprovedene istrage, vlasti nisu podigle optužnicu protiv Pita, dok Džoli tada nije podnijela zvaničnu prijavu.