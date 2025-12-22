Video / Mirković pitao Eleka: Kada ćeš vratiti dug i šta je s torbom?

Vlasnik Hype televizije Saša Mirković putem TikToka postavio je pitanje Nedeljku Eleku.
- Elek, poslije 20 godina da te obavijestim i dalje niko nije uspio da osvoji Evroviziju, ja jesam sa svojom štićenicom. I prvi sam menadžer Evrope, htio ti to ili ne. Sa druge strane da, u pravu si, ne pripadam tvojim nivoima. Ovo su neki drugi nivoi. Znaš i ti, a zna i narod o čemu se radi. Nego da te pitam: Kada odeš na stadion Borca, pa torbu kako se hvališ, predaš Miši, a znaš ti kom Miši, da on nosi šefu, pa uđeš sa torbom, izađeš bez nje, kako se ti hvališ. Razmišljaš i o tome da mi vratiš, bre, novac koji sam ti pozajmio? Ili ću ja stvarno morati da te utužim zbog toga? Aj više da skinemo maske - rekao je.