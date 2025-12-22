Video / Mirković pitao Eleka: Kada ćeš vratiti dug i šta je s torbom?

- Elek, poslije 20 godina da te obavijestim i dalje niko nije uspio da osvoji Evroviziju, ja jesam sa svojom štićenicom. I prvi sam menadžer Evrope, htio ti to ili ne. Sa druge strane da, u pravu si, ne pripadam tvojim nivoima. Ovo su neki drugi nivoi. Znaš i ti, a zna i narod o čemu se radi. Nego da te pitam: Kada odeš na stadion Borca, pa torbu kako se hvališ, predaš Miši, a znaš ti kom Miši, da on nosi šefu, pa uđeš sa torbom, izađeš bez nje, kako se ti hvališ. Razmišljaš i o tome da mi vratiš, bre, novac koji sam ti pozajmio? Ili ću ja stvarno morati da te utužim zbog toga? Aj više da skinemo maske - rekao je.

Poručio je da mogu zajedno u emisiju, da će mu biti drago da odgovore jedan drugom na pitanja.

- Prije svega tebi i povedite i Mileta i Mišu, jer i njima moraš u toj istoj emisiji da odgovaraš na pitanja. Ja mislim da ćeš im biti ti zanimljiviji nego ja. Ove tompuse od dvjesta eura ti đedo pušio, jel da? Auuu Elek, pa ti lažeš čim zineš - naveo je Saša Mirković.