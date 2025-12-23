Tanja Savić progovorila o nekadašnjoj prijateljici

Tanja Savić je prije nekoliko mjeseci napravila haos na koncertima u Areni, kada je publika uglas pjevala sve pjesme s njom. Iako su mnogi očekivali da će joj se na bini pridružiti prva postava „Zvezda Granda“, s kojom se proslavila, to se ipak nije dogodilo.

Pjevačica je tada davala izjave za medije i potvrdila da joj se, osim Baneta Mojićevića, koji je bio i gost na koncertu, niko od kolega nije javio.

Mnoge je zanimalo da li joj se javila barem Slavica Ćukteraš, s obzirom na to da su njih dvije od početka karijere bile rivalke i često upoređivane. Iako su jedno vrijeme bile dobre prijateljice, godinama su prekinule svaki kontakt.

– Ma, sigurno su mi sve kolege čestitale što sam zakazala Arenu, evo, sve su potrčale! Slavica Ćukteraš, da li mi je čestitala? E, ona je najviše potrčala, ona je prva potrčala! – rekla je Tanja kroz smijeh.

– Ja sve ljude volim i svima bih čestitala na uspjehu – dodala je pjevačica.