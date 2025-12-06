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SARAJEVO

Šejla Zonić o nastupu na koncertu Tanje Savić u Sarajevu: U jednom trenutku su mi zasuzile oči

Bila sam prijatno iznenađena pozivom, iako mi je raspored bio gust, ali napravila sam prostor da se odazovem

Šejla Zonić. Grand Online

S. S.

6.12.2025

Šejla Zonić nedavno je bila gost na koncertu Tanje Savić u Sarajevu, gdje ju je publika dočekala s velikim uzbuđenjem.

Iako ima gust raspored obaveza, Šejla se rado odazvala Tanjinom pozivu na koncert koji će dugo pamtiti.

– Fenomenalno je bilo, divno iskustvo pred sarajevskom rajom zapjevati. Tada sam pjevala Romaniju i baš je bila divna atmosfera, meni su u jednom trenutku zasuzile oči, jer smo na lijep i dostojanstven način ispratili tako veliku zvijezdu. Tanjin koncert je bio divan, divna ekipa. Bila sam prijatno iznenađena pozivom, iako mi je raspored bio gust, ali napravila sam prostor da se odazovem – ispričala je Šejla, koja se nada još jednom druženju sa Sarajlijama u skorijoj budućnosti.

– Volim što je ostao taj trenutak zabilježen kada su skandirali i nadam se da ću i ja uskoro imati svoj koncert u Sarajevu – rekla je u emisiji Grand specijal.

BONUS VIDEO: Intervju Šejle Zonić nakon pobjede u Zvezdama granda.

# TANJA SAVIĆ
# ŠEJLA ZONIĆ
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