Šejla Zonić bila žrtva ucjene: Tražili su 1.000 dolara

- Hakovali su mi TikTok prošle nedjelje i tražili novac! Izašla sam sa drugaricama u noćni provod poslije sto godina, opustila se, plešemo, zabavljamo se, i počinju da mi stižu neki mejlovi vezani za TikTok. Poslije toga mi se javio neki broj na Telegramu i zahtijevao da platim 1.000 dolara da bih dobila nalog nazad. Bila sam u potpunom šoku - rekla je Šejla.

Pjevačica Šejla Zonić doživjela je ozbiljnu neprijatnost nakon što je njen TikTok profil hakovan, a nepoznata osoba od nje zatražila novac kako bi joj nalog bio vraćen. Sve se desilo baš u trenutku kada je, nakon dugo vremena, izašla da se opusti s prijateljicama.

Priznala je da ju je situacija veoma emotivno pogodila.

- U tom trenutku su mi sve lađe potonule. Otišla sam kući ekstremno ljuta i tužna u isto vrijeme - kazala je.

Ipak, odlučila je da ne pristane na ucjenu.

- Nisam htjela da budem žrtva ucjene, jer bih na taj način samo podstakla te ljude da nastave da ucjenjuju nekog drugog. Zato sam odlučila da krenem ispočetka. Možda mi je baš taj novi početak bio potreban - objasnila je pjevačica.

Na kraju je zamolila svoje pratioce za podršku.

- Zamolila bih vas da me zapratite na mom novom TikTok profilu kako bismo zajedno krenuli ispočetka i napravili još bolji i jači profil. Hvala vam, ljubim vas - poručila je Šejla.