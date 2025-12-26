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SRBIJANSKI GLUMAC

Sergej Trifunović još jednom dokazao veliku ljubav prema FK Velež

Objavio je videosnimak iz jednog ugostiteljskog objekta gdje je na videopozivu bio sa legendarnim nogometašem Rođenih

Trifunović: Na videopozivu s Tuceom. Instagram

M. Až.

26.12.2025

Poznati srbijanski glumac Sergej Trifunović je veliki navijač mostarskog Veleža što je pokazao i još jednom na društvenim mrežama.

Objavio je videosnimak iz jednog ugostiteljskog objekta gdje je na videopozivu bio sa legendarnim nogometašem Rođenih Semirom Tuceom.

Tom prilikom mu je cijela kafana pjevala poznatu pjesmu što možete i pogledati u videoprilogu koji se nalazi u tekstu.

Tuce je, inače, rođeni Mostarac koji je u Veležu igrao od 1981. do 1989. godine i za to vrijeme odigrao 173 utakmice i postigao 55 golova. Još je igrao za Luzern i postigao 28 golova u 116 utakmica odigranih od 1989. do 1995. godine.

Za reprezentaciju Jugoslavije je odigrao sedam utakmica i postigao dva gola, a učestvovao je na Olimpijskim igrama 1988. godine u Seoulu.

# FK VELEŽ
# SERGEJ TRIFUNOVIĆ
# SEMIR TUCE
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