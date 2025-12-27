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EMOTIVNO

Aca priznao da živi s Čedom Jovanovićem: Polomljene ruke, noge i operacije su ga učinile jačim

Oni su nerazdvojni, a kako je rekao Kos, otkako živi s njim, njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje ne odustaje

Čeda i Aca. Instagram

S. S.

27.12.2025

Političar Čeda Jovanović razveo se nakon višedecenijskog braka, a sada živi sa svojim prijateljem Acom Kosom.

Oni su nerazdvojni, a kako je rekao Kos, otkako živi s njim, njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje ne odustaje.

- Sve polomljene noge, ruke, operacije koljena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih vođen urođenim instinktom i odnosom sa ljudima uz koje je živio i svime što je preživio u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivat će sudbinu svih nas. Ne znam da li će mu sudbina dozvoliti da se vrati u politiku. Uprkos svemu borimo se za život u koji vjerujemo, eto to vam je njegovo - između ostalog je napisao u emotivnoj objavi Aca Kos.

U medijima su procurile informacije da njih dvojica spremaju vjenčanje, a Jovanović je to oštro demantovao.

- Bio sam danas u MUP-u. Vidio sam Čedu Jovanovića. Baš je bio ljut. Govorio je da ne može da vjeruje na šta su ljudi spremni. Da sve ima svoje granice i da neće više da toleriše gluposti. Nisam razumio o čemu se radi, ali poslije kad sam pročitao vijest sam shvatio da je vjenčanje u pitanju. Džip im je bio parkiran ispred - rekao je izvor Kurira.

# ČEDOMIR JOVANOVIĆ
# ACA KOS
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