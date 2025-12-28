Brižit Bardo, osim po glumi, ostat će upamćena i po islamofobiji: "Francusku napadaju muslimani koji kolju ovce"

Brižit Bardo preminula je danas u 91. godini, saopćila je Fondacija Brižit Bardo.

Brižit Bardo je bila francuska glumica, pjevačica i jedna od najvećih filmskih ikona 20. stoljeća. Proslavila se pedesetih i šezdesetih godina, a svjetsku slavu stekla je filmom "I Bog stvori ženu" iz 1956. godine, postavši simbol slobode, senzualnosti i nove epohe u evropskoj kinematografiji.

Nakon povlačenja iz glume početkom sedamdesetih, posvetila se borbi za prava životinja i osnovala Fondaciju Brižit Bardo, postavši jedna od najpoznatijih aktivistkinja na tom polju.

Osim po glumi, ostala je poznata i po čestim islamofobnim izjavama. Jedne prilike je izjavila da Francusku napadaju "muslimani koji kolju ovce", a govorila je i o islamizaciji Francuske.

- Dosta mi je da budem pod pritiskom ove populacije koja uništava nas i našu državu i nameće nam svoja pravila - rekla je jedne prilike te dodala da su muslimani posvuda i da ne bi Francuska trebala podsjećati na Alžir.

Šest puta je kažnjena za govor mržnje, a posljednji put krajem 2021. godine s 20.000 eura, a tada je kažnjen i njen portparol jer je islamofobično saopćenje slao medijima.