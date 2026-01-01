Jedini biološki sin Anđeline i Breda ofarbao kosu i sada nosi frizuru svog oca

Sin Anđeline Džoli i Breda Pita, Noks Leon Pit-Džoli, nedavno je fotografisan kako odlazi u teretanu u Los Anđelesu. Sve je posvećeniji treninzima, a transformacije izgleda očito su mu velika ljubav.

Trenutno ima plavu boju kose po kojoj je slavni glumac Bred Pit prepoznatljiv. Čak je odabrao i frizuru kakvu je njegov otac ranije nosio. Nakostriješena plava kosa bila je jedna od brojnih transformacija Pita, a sklonost čestim promjenama imidža zajednička je crta oca i sina.

Dodaje se da i Anđelina Džoli voli takve promjene, iako im je bila sklonija ranije, dok njen bivši suprug danas s modom eksperimentiše više nego ikada prije.

Čuvena glumica Anđelina Džoli je ubrzo nakon Noksovog rođenja 2008. godine izjavila da je dječak isti otac. Noksa danas po fizičkom izgledu porede i s majkom i s ocem, a jedini je od šestoro djece bivšeg para koji se nije odrekao prezimena čuvenog glumca. To su do sada učinile njegova sestra bliznakinja Vivijen, kao i sestre Zahara i Šajlo, ali i braća Medoks i Paks.

Noks je ujedno i jedini koji stilom podsjeća na Breda Pita, dok ostali nasljednici na različite načine kroz svoje stilove pokazuju da se ugledaju na majku i da to žele posebno naglasiti.

Bred Pit nema nikakvu komunikaciju s djecom koja su napunila 18 godina, odnosno sa Zaharom, Šajlo i starijim sinovima. Jedino viđa blizance Noksa i Vivijen, i to veoma ograničeno.

Postoji mogućnost da i blizanci odluče prekinuti kontakt s ocem nakon što 12. jula 2026. godine napune 18 godina. Poslije tog datuma Bred više neće imati zakonsku obavezu posjeta djeci, a oni će moći samostalno odlučiti žele li obustaviti komunikaciju s njim ili ne.

Izvori bliski glumcu otkrili su da Pit veoma teško podnosi razdvojenost od djece, odnosno rijetke posjete koje su mu jedino dozvoljene. Nema naznaka da bi se to moglo promijeniti nabolje.

Podsjetimo, Anđelina Džoli je 2016. godine podnijela zahtjev za razvod od Breda Pita, optuživši glumca da je fizički i psihički maltretirao nju i djecu tokom leta. Zvanično su se razveli tek u decembru 2024. godine. Džoli je 2023. izjavila da su je djeca spasila nakon razvoda.

Glumica je dobila puno starateljstvo nad kćerkama i sinovima, dok je njenom bivšem suprugu dodijeljeno pravo povremenih viđanja s djecom, što su mu Šajlo, Zahara, Paks i Medoks uskratili nakon što su napunili 18 godina.