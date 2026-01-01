Pojavio se novi snimak Nadice Ademov: Iako je odlučila da ne želi pjevati na dočeku, ovo je uradila

Pjevačica Nadica Ademov trebala je nastupiti za doček Nove godine na Sajmu, zajedno s Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović. Ipak, zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora, njen planirani dvosatni nastup nije održan.

Vidno nezadovoljna situacijom, Nadica je napustila halu, ali se prije toga obratila publici i izvinila što neće pjevati. Uprkos, kako je navela, nepravdi prema njoj, pjevačica je odlučila obradovati najmlađe posjetioce.

Dok je Aleksandra Mladenović izvodila pjesmu „Zavede me majko momak loš“, Nadica je iza bine, u elegantnoj haljini i visokim štiklama, zaplesala s tri djevojčice, a potom se i fotografisala s njima. Snimak tog trenutka ubrzo se proširio društvenim mrežama, gdje su uslijedili brojni pozitivni komentari. Mnogi su istakli da je pjevačica pokazala veliko srce i profesionalizam, jer je, iako sama nije bila ispoštovana, razveselila djecu i publiku.

Dan nakon događaja, Nadica Ademov se oglasila i detaljno objasnila šta se dešavalo tokom večeri.

– Prije svega želim reći da mi je iskreno žao zbog krajnje neprijatne situacije u koju smo dovedeni i ja i publika, odnosno ljudi koji su pošteno platili karte za doček i očekivali da ćemo zajedno dočekati Novu godinu. U 15 godina bavljenja muzikom nisam se našla u ovakvoj situaciji, a sve zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora „Beograd noću“ – navela je pjevačica.