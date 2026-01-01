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Pojavio se novi snimak Nadice Ademov: Iako je odlučila da ne želi pjevati na dočeku, ovo je uradila

Zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora, njen planirani dvosatni nastup nije održan

Nadica Ademov. Antonio Ahel / ATAImages / PIXSELL

S. S.

1.1.2026

Pjevačica Nadica Ademov trebala je nastupiti za doček Nove godine na Sajmu, zajedno s Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović. Ipak, zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora, njen planirani dvosatni nastup nije održan.

Vidno nezadovoljna situacijom, Nadica je napustila halu, ali se prije toga obratila publici i izvinila što neće pjevati. Uprkos, kako je navela, nepravdi prema njoj, pjevačica je odlučila obradovati najmlađe posjetioce.

Dok je Aleksandra Mladenović izvodila pjesmu „Zavede me majko momak loš“, Nadica je iza bine, u elegantnoj haljini i visokim štiklama, zaplesala s tri djevojčice, a potom se i fotografisala s njima. Snimak tog trenutka ubrzo se proširio društvenim mrežama, gdje su uslijedili brojni pozitivni komentari. Mnogi su istakli da je pjevačica pokazala veliko srce i profesionalizam, jer je, iako sama nije bila ispoštovana, razveselila djecu i publiku.

Dan nakon događaja, Nadica Ademov se oglasila i detaljno objasnila šta se dešavalo tokom večeri.

– Prije svega želim reći da mi je iskreno žao zbog krajnje neprijatne situacije u koju smo dovedeni i ja i publika, odnosno ljudi koji su pošteno platili karte za doček i očekivali da ćemo zajedno dočekati Novu godinu. U 15 godina bavljenja muzikom nisam se našla u ovakvoj situaciji, a sve zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora „Beograd noću“ – navela je pjevačica.

Kako je pojasnila, dan uoči dočeka nije bila obaviještena o tačnoj satnici nastupa, a prva informacija koju je dobila 30. decembra bila je da treba pjevati od tri do pet sati ujutro.

– Moj menadžer je odmah reagovao i rekao organizatoru da to nije dogovor, jer je bilo pošteno da svi pjevamo po sat vremena i da se smjenjujemo. Rečeno nam je da je jedino fiksno da Aleksandra Mladenović pjeva od 21 do 23 sata, a da se Đani, Darko i ja rotiramo. Zvanično mi je potvrđeno da moj prvi blok počinje u 00:30, ali se to nije desilo – istakla je Ademov.

Dodala je da je u halu stigla oko 22:30 sati te da ju je Đani nakon ponoći najavio, ali je njen izlazak na binu ponovo odgođen.

– Ono što je uslijedilo bilo je jedino što sam smatrala ispravnim u tom trenutku, iz poštovanja prema sebi. Ovakav neprofesionalizam i nefer odnos nisam doživjela nikada ranije – poručila je pjevačica, zahvalivši se publici na razumijevanju.

Posebno je zahvalila ljudima iz dijaspore koji su došli na doček, ističući da je upravo zbog njih dodat i poseban VIP dio.

– Drago mi je što me je publika razumjela, jer dostojanstvo nema cijenu. Svima koji su željeli da me čuju i da zajedno slavimo, iskreno se izvinjavam. Prilike će biti, ali ovakvo nepoštovanje sigurno se više neće ponoviti – zaključila je Nadica Ademov.

# NOVA GODINA
# NADICA ADEMOV
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