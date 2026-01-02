Vil Smita muškarac prijavio za seksualno uznemiravanje

​Glumac Vil Smit suočava se sa optužbama za seksualno uznemiravanje podnijetim u Los Anđelesu neposredno pred Novu godinu, prema dokumentima do kojih je došao "Fox News Digital".

Brajan King Džozef, profesionalni violinista, tvrdi u tužbi da ga je Smit "namjerno namamio i pripremao za dalju seksualnu zloupotrebu".

Tužba je podnijeta protiv dobitnika Oskara i njegovih saradnika iz kompanije Treyball Studios Management, Inc.

Nakon svog prvog nastupa sa Smitom u decembru 2024. godine, pjevač hita "Gettin’ Jiggy Wit It" navodno je angažovao Brajana da mu se pridruži na turneji "Based on a True Story: 2025 Tour".

Brajan tvrdi da je njihov odnos "postajao sve bliži" nakon što mu je Smit ponudio priliku da svira na nekoliko pjesama za njegov predstojeći album.

"Smit i tužilac su počeli da provode dodatno vrijeme sami, pri čemu je Smit čak rekao tužiocu: 'Ti i ja imamo tako posebnu povezanost koju nemam ni sa kim drugim', i druge slične izraze koji ukazuju na njegovu bliskost sa tužiocem", navodi se u dokumentima, prenosi "Telegraf".