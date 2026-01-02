Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRED NOVU GODINU

Vil Smita muškarac prijavio za seksualno uznemiravanje

Brajan King Džozef, profesionalni violinista, tvrdi u tužbi da ga je Smit "namjerno namamio i pripremao za dalju seksualnu zloupotrebu".

Instagram

D. H.

2.1.2026

​Glumac Vil Smit suočava se sa optužbama za seksualno uznemiravanje podnijetim u Los Anđelesu neposredno pred Novu godinu, prema dokumentima do kojih je došao "Fox News Digital".

Brajan King Džozef, profesionalni violinista, tvrdi u tužbi da ga je Smit "namjerno namamio i pripremao za dalju seksualnu zloupotrebu".

Tužba je podnijeta protiv dobitnika Oskara i njegovih saradnika iz kompanije Treyball Studios Management, Inc.

Nakon svog prvog nastupa sa Smitom u decembru 2024. godine, pjevač hita "Gettin’ Jiggy Wit It" navodno je angažovao Brajana da mu se pridruži na turneji "Based on a True Story: 2025 Tour".

Brajan tvrdi da je njihov odnos "postajao sve bliži" nakon što mu je Smit ponudio priliku da svira na nekoliko pjesama za njegov predstojeći album.

"Smit i tužilac su počeli da provode dodatno vrijeme sami, pri čemu je Smit čak rekao tužiocu: 'Ti i ja imamo tako posebnu povezanost koju nemam ni sa kim drugim', i druge slične izraze koji ukazuju na njegovu bliskost sa tužiocem", navodi se u dokumentima, prenosi "Telegraf".

# LOS ANGELES
# WILL SMITH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.