Glumica i humanitarka posjetila Rafah: Podsjeća na patnje u Gazi

Anđelina Džoli (Angelina Jolie) stigla je na granični prelaz Rafah između Pojasa Gaze i Egipta, gdje je posjetila skloništa za humanitarnu pomoć, kao i bolnicu El Arish i njene pacijente.

Glumica i humanitarka potvrdila je da je njena posjeta uslijedila u sklopu aktivnosti za preispitivanje humanitarne situacije i mehanizama za dostavu pomoći pojasu Gaze. Jolie je izrazila potrebu da se što prije dostavi više pomoći ovdje, gdje se stanovništvo suočava s teškom patnjom i humanitarnom tragedijom, piše Egypt Today Magazine.

General-major dr. Haled Mogaver (Khaled Mogawer) izjavio je da je kopneni prelaz Rafah otvoren na egipatskoj strani i da nije zatvoren od 7. januara 2023. godine, napominjući da je Izrael zatvorio prelaz sa svoje strane.

Također, napomenuo je da su sve egipatske vlasti u punoj pripravnosti kako bi primile palestinske ranjenike i pacijente za liječenje u egipatskim bolnicama.