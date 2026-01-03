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SRAMOTNA IZJAVA

Kija Kockar o muslimanskoj migraciji na Zapadu: "Prestanite da ih puštate u zemlju i riješeno, jer oni prave velike porodice"

Oni samo to kažu, poručila je Kockar

Pixsell

A. O.

3.1.2026

Pobjednica Zadruge Kija Kockar Kija Kockar na svom X nalogu prokomentirala je pitanje muslimanske migracije u zapadnim zemljama. 

Kija Kockar. Screenshot

Kako je navela, tokom protesta jedan učesnik je, odgovarajući na pitanje novinarke o tome kako riješiti problem, rekao: „Prestanite da nas puštate u zemlju. I gotovo.“ U nastavku je dodao da će, prema njegovim riječima, „za par godina ionako svi postati manjina, jer mi pravimo velike porodice“.

Kockar je u objavi naglasila da je riječ o citatu s ulice i zaključila komentarom: „Oni sami to kažu!!!“ — što su njeni pratioci protumačili kao upozorenje na temu koju, kako tvrde, dio javnosti izbjegava otvoreno diskutovati.

Objava je otvorila širu raspravu o migracionim politikama, integraciji i demografiji u zapadnim društvima. Dok jedni smatraju da ovakve izjave reflektuju realne strahove dijela stanovništva i potrebu za jasnijim pravilima useljavanja, drugi upozoravaju da se generalizacijama i selektivnim citatima podgrijavaju tenzije i stereotipi.

# ZADRUGA
# KIJA KOCKAR
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