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NEKADAŠNJI FUDBALER

Duško Tošić više nije vlasnik: Ugasio biznis u Beogradu

Međutim, stiglo je i zvanično obavještenje s obzirom da je lokal koji je bio u njegovom vlasništvu preuzeo novi vlasnik

Instagram

E. A.

5.1.2026

Duško Tošić je u septembru prošle godine otvorio restoran na Novom Beogradu, a već u maju odlučio je da napusti ugostiteljstvo. Kako je pisao Kurir, sportista je shvatio da taj biznis nije za njega, te da mu oduzima mnogo vremena, pa je odlučio da se iz njega povuče.

Nakon što je završio profesionalnu karijeru fudbalera, Duško se oprobao u ugostiteljstvu, a nedavno i kao investitor, o čemu je Kurir već pisao. Dobro se snalazi u menadžerskim vodama, što mu je uža specijalnost, ali zajedno s prijateljem ulaže novac i u nekretnine.

Duško je veliki hedonista i želio je da se oproba u grani ugostiteljstva, ali poslije osam mjeseci odlučio je da se povuče. Voli da radi i stvara, često eksperimentiše s različitim projektima. Posao i djeca su mu glavna preokupacija, a ima i prijatelje s kojima odlično sarađuje. Proputovao je svijet i tačno zna šta mu se isplati raditi, a šta ne. Iako izlazi iz restorana koji je otvorio sa prijateljem, objekat i dalje nastavlja da radi punom parom.

Međutim, stiglo je i zvanično obavještenje s obzirom da je lokal koji je bio u njegovom vlasništvu preuzeo novi vlasnik, koji je najavio otvaranje.

- Uz novog vlasnika dolazi nova energija i nova vizija, ali uz istu tradiciju restorana. Vrhunska italijanska kuhinja, elegantan ambijent uz finu muziku - piše u novoj objavi restorana.

# DUŠKO TOŠIĆ
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