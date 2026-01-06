Princ Hari je očajan, oca moli samo ovo: Ako se Čarles smiluje, moglo bi doći do velikog obrata

Napetosti u odnosima između princa Harija i njegovog oca, kralja Čarlsa III, kao i brata, princa Vilijama, traju već nekoliko godina.

Međutim, Hari i njegov otac napravili su jedan važan korak kada su se sastali u Londonu, nakon što se čak 18 mjeseci uopće nisu ni vidjeli ni čuli. Sada se s pažnjom prati koji bi mogli biti naredni koraci koji bi eventualno doveli do njihovog pomirenja.

Kako tvrde prijatelji princa Harija, on očajnički želi da njegov otac, kralj Čarls III, 2026. godine dođe u njegovu i Meganinu vilu u Montecitu, kako bi konačno vidio svoje unuke.

Kralj Čarls III i njegovi sinovi, princ Vilijam i princ Hari, u aprilu će odvojeno putovati u Sjedinjene Američke Države u okviru posjeta vezanih za revitalizaciju ključnog trgovinskog sporazuma, koji je američki predsjednik Donald Tramp stavio na pauzu.

Vojvoda od Saseksa nada se da će kralj izdvojiti vrijeme iz svog izuzetno zauzetog rasporeda kako bi proveo vrijeme sa šestogodišnjim Arčijem i četverogodišnjom Lilibet, prenosi list The Sun.

Pretpostavlja se da Čarls nije vidio unuke još od juna 2022. godine, kada je održana proslava Platinastog jubileja kraljice Elizabete II.

Harijev dugogodišnji spor u vezi s ukidanjem policijske zaštite, koju su tokom njegovog boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu finansirali poreski obveznici, spriječio ga je da putuje sa svojom djecom.

S obzirom na to da je kralj imao ozbiljne zdravstvene probleme dok se borio s rakom, putovanje u suprotnom smjeru u tom periodu nije bilo moguće.

Međutim, prošlog mjeseca monarh je u dosad nezabilježenoj video-poruci otkrio da će se njegovo liječenje raka u Novoj godini znatno smanjiti.

Njegovo Veličanstvo ranije je saopćilo da mu je bolest dijagnosticirana u februaru 2024. godine, nakon što je hospitaliziran zbog uvećane prostate.

Od trenutka kada mu je dijagnoza postavljena prije 22 mjeseca, kralj je, prema vlastitim riječima, dobio snažan podsticaj u borbi protiv bolesti, opisujući to kao „lični blagoslov“ i dodatnu nadu za ponovni susret s Harijem, piše Glossy.