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IZUZETNO JE ZAHVALNA

Menadžerica Megan Markl i princa Harija dala ostavku: Napustila poziciju nakon deset mjeseci

Mejns je imenovana prvom šeficom komunikacija vojvode i vojvotkinje od Sussexa krajem februara ove godine

Princ Hari i Megan Markl. People

Dž. M.

27.12.2025

Meredit Mejns (Meredith Maines), PR menadžerica Megan Markl (Meghan Markle) i princa Harija (Harryja) napustila je poziciju nakon deset mjeseci. Ipak, ona će ostati angažirana do početka nove godine kako bi pomogla u procesu tranzicije.

Javni imidž

Mejns je imenovana prvom šeficom komunikacija vojvode i vojvotkinje od Sussexa krajem februara ove godine, a zvanično je dužnost preuzela u martu. Tokom svog mandata bila je odgovorna za komunikacije vezane za njihov humanitarni rad, poslovne projekte i javni imidž.

Promjenu je potvrdio i glasnogovornik para u izjavi za People: "Meredit Mejns i Method Communications završili su saradnju s vojvodom i vojvotkinjom od Sussexa. Vojvoda i vojvotkinja zahvalni su na njihovom doprinosu i žele im sve najbolje".

Sama Mejns također se oglasila.

- Nakon godinu dana inspirativnog rada s princem Harijem i Megan, vojvodom i vojvotkinjom od Sussexa te fondacijom Archewell, odlučila sam potražiti novu poslovnu priliku u 2026. godini. Izuzetno sam zahvalna paru i timu na ukazanom povjerenju i svemu dobrom što rade u svijetu - kazala je.

Promjena kadrova 

Njen odlazak dolazi u trenutku kada se komunikacijski tim Megan i Harija već duže vrijeme suočava s čestim promjenama kadrova. Od njihovog povlačenja s kraljevskih dužnosti i preseljenja u Sjedinjene Američke Države 2020. godine, više članova tima napustilo je saradnju s parom.

Prošle godine glasnogovornica Ešli Hansen (Ashley Hansen) povukla se nakon dvije godine rada kako bi pokrenula vlastitu konsultantsku firmu. 

Tokom ljeta su također otišla tri člana komunikacijskog tima, među kojima su Čarli Đipson (Charlie Gipson) i Kajli Boulia (Kyle Boulia), dok je Emili Robinson (Emily Robinson), imenovana direktorica komunikacija, napustila funkciju nakon samo četiri mjeseca, u oktobru.

Majnes je sarađivala s agencijom Method Communications, koja je bila angažovana kao vanjska podrška za komunikacijske aktivnosti Megan i Harija, a njen fokus uglavnom je bio na odnosima s javnošću vojvotkinje. Komunikacije princa Herija uglavnom je vodio Liam Maguire, direktor komunikacija za Ujedinjeno Kraljevstvo i Evropu.

# OSTAVKA
# MEGAN MARKL
# PRINC HARRY
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