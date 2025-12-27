Menadžerica Megan Markl i princa Harija dala ostavku: Napustila poziciju nakon deset mjeseci

Meredit Mejns (Meredith Maines), PR menadžerica Megan Markl (Meghan Markle) i princa Harija (Harryja) napustila je poziciju nakon deset mjeseci. Ipak, ona će ostati angažirana do početka nove godine kako bi pomogla u procesu tranzicije.

Javni imidž

Mejns je imenovana prvom šeficom komunikacija vojvode i vojvotkinje od Sussexa krajem februara ove godine, a zvanično je dužnost preuzela u martu. Tokom svog mandata bila je odgovorna za komunikacije vezane za njihov humanitarni rad, poslovne projekte i javni imidž.

Promjenu je potvrdio i glasnogovornik para u izjavi za People: "Meredit Mejns i Method Communications završili su saradnju s vojvodom i vojvotkinjom od Sussexa. Vojvoda i vojvotkinja zahvalni su na njihovom doprinosu i žele im sve najbolje".

Sama Mejns također se oglasila.

- Nakon godinu dana inspirativnog rada s princem Harijem i Megan, vojvodom i vojvotkinjom od Sussexa te fondacijom Archewell, odlučila sam potražiti novu poslovnu priliku u 2026. godini. Izuzetno sam zahvalna paru i timu na ukazanom povjerenju i svemu dobrom što rade u svijetu - kazala je.

Promjena kadrova

Njen odlazak dolazi u trenutku kada se komunikacijski tim Megan i Harija već duže vrijeme suočava s čestim promjenama kadrova. Od njihovog povlačenja s kraljevskih dužnosti i preseljenja u Sjedinjene Američke Države 2020. godine, više članova tima napustilo je saradnju s parom.

Prošle godine glasnogovornica Ešli Hansen (Ashley Hansen) povukla se nakon dvije godine rada kako bi pokrenula vlastitu konsultantsku firmu.