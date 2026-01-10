Ništa od pomirenja: Princ Hari stiže u Britaniju, ali kralj Čarls neće da ga vidi

Princ Hari ponovo dolazi u Britaniju, ali već sada je jasno da ga ne očekuje topao doček. Umjesto porodične kafe i kratkog zagrljaja s ocem, sve upućuje na hladan zid protokola i jasan stav kralja Čarlsa.

Iako bi obožavaoci kraljevske porodice željeli vidjeti još jedan susret oca i sina, izvori bliski palati tvrde da se to vjerovatno neće dogoditi tokom ovog boravka. Razlog je jednostavan i nimalo emotivan – kralj ne želi da njegovu sliku iko povezuje sa sudskim procesima, posebno ne s onima koji nose ozbiljne optužbe.

Pravni proces i susret koji se neće dogoditi

Hari u januaru dolazi zbog ročišta na Visokom sudu u Londonu u okviru tužbe protiv Associated Newspapers Limited. Tužba se odnosi na kršenje privatnosti, navode o prisluškivanju i korištenju privatnih detektiva. Kao jedan od ključnih svjedoka, Hari će provesti dane u sudnici i pod lupom javnosti. U istom slučaju pozvan je i Elton Džon. Paralelno s tim, Hari i britanska vlada razgovaraju o njegovoj bezbjednosti tokom boravka, što postaje sve zahtjevnija tema kako se porodični odnosi pogoršavaju.

Posljednji susret

Posljednji susret Harija i kralja Čarlsa desio se u septembru 2025. godine, nakon devetnaest mjeseci bez kontakta. Viđanje je trajalo pedeset četiri minute, u Klarens hausiu, uz čaj i pažljivo birane riječi. Obojica su željela susret, ali niko nije htio da se obaveže unaprijed. Ipak, to je bila rijetka pukotina u tada zaleđenom odnosu oca i sina.

Prema izvoru bliskom Hariju, on i dalje želi odnos sa ocem. Nije odustao od onoga što ga je povrijedilo, ali se kreće ka pomirenju. Vreme čini svoje, a naročito kada neko u porodici ima zdravstvenih problema, ljudi postaju mekši u svojim stavovima. Hari je, kako tvrde, spreman da bude mirniji i manje ratoboran nego ranije. Ipak, to ne briše tragove koji su ostali.