Manekenka hospitalizovana zbog rijetkog slučaja: "Jezik mi pukao na dva dijela usred poljupca"

- O, Bože, kako boli, nije šala... - kaže ona u svom videu.

Turska manekenka i influenserka Džejda Ersoj završila je u bolnici nakon bizarne nezgode tokom ljubavnog sastanka, kada ju je dečko ugrizao za jezik prilikom strastvenog poljupca. Njena povreda zahtijevala je ušivanje, a video snimak koji je objavila izazvao je pravu pometnju na društvenim mrežama.

Džejda je potom objasnila kako je došlo do nesvakidašnje nezgode.

- Nismo se još dobro ni upoznali, prošlo je tek mjesec dana od prvog susreta - navela je turska zvijezda koja ima više od 620.000 pratilaca na Instagramu.

Nakon što ju je neimenovani muškarac poljubio, Ersoj je hitno prebačena u bolnicu u Istanbulu, gdje su joj ljekari rekli da rijetko viđaju slučaj kada jezik pukne na dva dijela zbog francuskog poljupca.

- Je l’ se samo meni to dogodilo - pitala je na društvenim mrežama, pokazujući kako joj hirurzi ušivaju jezik nakon nesreće.