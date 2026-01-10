Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIZARNA NEZGODA

Manekenka hospitalizovana zbog rijetkog slučaja: "Jezik mi pukao na dva dijela usred poljupca"

Nakon što ju je neimenovani muškarac poljubio, hitno je prebačena u bolnicu

Džejda Ersoj. Instagram

M. Až.

10.1.2026

Turska manekenka i influenserka Džejda Ersoj završila je u bolnici nakon bizarne nezgode tokom ljubavnog sastanka, kada ju je dečko ugrizao za jezik prilikom strastvenog poljupca. Njena povreda zahtijevala je ušivanje, a video snimak koji je objavila izazvao je pravu pometnju na društvenim mrežama.

- O, Bože, kako boli, nije šala... - kaže ona u svom videu.

Džejda je potom objasnila kako je došlo do nesvakidašnje nezgode.

- Nismo se još dobro ni upoznali, prošlo je tek mjesec dana od prvog susreta - navela je turska zvijezda koja ima više od 620.000 pratilaca na Instagramu.

Nakon što ju je neimenovani muškarac poljubio, Ersoj je hitno prebačena u bolnicu u Istanbulu, gdje su joj ljekari rekli da rijetko viđaju slučaj kada jezik pukne na dva dijela zbog francuskog poljupca.

- Je l’ se samo meni to dogodilo - pitala je na društvenim mrežama, pokazujući kako joj hirurzi ušivaju jezik nakon nesreće.

# MANEKENKA
# TURSKA
# POLJUBAC
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.