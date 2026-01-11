Evo kakav odnos ima Čedina kćerka s Acom: "Dobio je šta je tražio"

Čedomir Jovanović nedavno je otkrio da je počeo živjeti sa svojim prijateljem Acom Kosom, i ne krije koliko mu njegova podrška znači u životu.

Aleksandar Kos bio je uz Čedu tokom jednog od najtežih perioda u njegovom životu, kada se bivši političar razvodio od supruge Jelene. Sada je pažnju privukao jedan trenutak iz njihovog doma, na kojem se vidi kako Čedina kćerka šiša Acu.

Uz osmijeh i dobro raspoloženje, ovaj prizor pokazuje koliko su bliski, a mnogi su ovaj gest protumačili kao dokaz da je Aleksandar zaista postao dio porodice.