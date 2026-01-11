Nastavila izazov na Instagramu: Seka Aleksić podijelila kako čisti snijeg u dvorištu

Pjevačica, koja iza sebe ima skoro tri decenije karijere i brojne hitove, uživa u skladnom porodičnom životu sa suprugom Veljkom i sinovima Jakovom i Jovanom. Nedavno je Seka ponovo oduševila pratioce na Instagramu, pokazujući da je, pored toga što je muzička zvijezda, i obična žena, majka i domaćica.

Nakon što su prethodnih dana snijeg i niske temperature zahvatile puteve i dvorišta, Seka je odlučila dohvatititi se lopate i očistiti dvorište. Video koji je objavila izazvao je oduševljenje među pratiteljima, koji su joj uputili brojne pohvale.