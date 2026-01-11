Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZAZVALA ODUŠEVLJENJE

Nastavila izazov na Instagramu: Seka Aleksić podijelila kako čisti snijeg u dvorištu

Kad mogu oni da pokrenu izazov, ja mogu da nastavim, napisala je Seka

Seka Aleksić. Instagram

Dž. M.

11.1.2026

Pjevačica, koja iza sebe ima skoro tri decenije karijere i brojne hitove, uživa u skladnom porodičnom životu sa suprugom Veljkom i sinovima Jakovom i Jovanom. Nedavno je Seka ponovo oduševila pratioce na Instagramu, pokazujući da je, pored toga što je muzička zvijezda, i obična žena, majka i domaćica.

Nakon što su prethodnih dana snijeg i niske temperature zahvatile puteve i dvorišta, Seka je odlučila dohvatititi se lopate i očistiti dvorište. Video koji je objavila izazvao je oduševljenje među pratiteljima, koji su joj uputili brojne pohvale. 

U opisu objave, Seka je spomenula javne ličnosti koje su pokrenule izazov i napisala:

- Kad mogu oni da pokrenu izazov, ja mogu da nastavim. Imate sound na vama je samo da čistite snijeg - napisala je ona dok se u pozadini čuo njen hit.

# SNIJEG
# SEKA ALEKSIĆ
# ČIŠĆENJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.