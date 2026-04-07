Kanje Vest poručio: Znam da riječi nisu dovoljne, moram pokazati promjenu djelima

Kontroverzni američki reper Kanje Vest (Kanye West), reagovao je na sve glasnije pozive da mu se zabrani nastup na Wireless Festivalu, poručivši da želi da se sastane sa predstavnicima jevrejske zajednice i pokaže promjenu.

U otvorenom pismu, koje predstavlja nastavak njegovog ranijeg izvinjenja, reper je istakao da je svjestan da riječi nisu dovoljne.

- Pratio sam raspravu oko festivala i želim da se direktno obratim. Moj jedini cilj je da dođem u London i predstavim nastup koji simbolizuje promjenu, donoseći jedinstvo, mir i ljubav kroz muziku - naveo je Vest.

- Znam da riječi nisu dovoljne, moram pokazati promjenu djelima - poručio je.

Ova izjava dolazi nakon snažne reakcije javnosti zbog njegovog najavljenog nastupa na festivalu, koji će se održati u julu.

Zbog kontroverzi, brojni sponzori su se povukli, a pojedini političari traže da mu se zabrani ulazak u zemlju.

Organizator festivala, kompanija Festival Republic, ranije je stala u odbranu odluke da angažuje Vesta.

Direktor Melvin Ben (Melvin Benn) njegove ranije izjave opisao je kao odvratne, ali je istovremeno pozvao javnost na oprost i pružanje druge šanse.

Ben je naglasio da umjetnik ima zakonsko pravo da nastupa u Velikoj Britaniji.