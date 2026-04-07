Šaćir Ameti objavio novu pjesmu "Ima li, ima li me": Hit koji osvaja publiku

Šaćir Ameti predstavio je novu pjesmu simboličnog naziva "Ima li, ima li me", koja je već u prvim danima naišla na veoma dobre reakcije publike.

Muziku i tekst potpisuje Mensura Bajraktarević, dok je aranžman radio Zoka Kostić iz Beograda. Za video produkciju bio je zadužen Anis Mujanović, čime je dodatno naglašena emotivna atmosfera pjesme.

Da je riječ o potencijalnom hitu potvrđuju i brojke. Za samo nekoliko dana pjesma je prikupila više od 100.000 pregleda, uz brojne pozitivne komentare i pohvale slušalaca.



