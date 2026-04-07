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PJEVAČ

Šaćir Ameti objavio novu pjesmu "Ima li, ima li me": Hit koji osvaja publiku

Nova numera već bilježi odlične reakcije i veliki broj pregleda

Šaćir Ameti. Instagram

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

7.4.2026

Šaćir Ameti predstavio je novu pjesmu simboličnog naziva "Ima li, ima li me", koja je već u prvim danima naišla na veoma dobre reakcije publike.

Muziku i tekst potpisuje Mensura Bajraktarević, dok je aranžman radio Zoka Kostić iz Beograda. Za video produkciju bio je zadužen Anis Mujanović, čime je dodatno naglašena emotivna atmosfera pjesme.

Da je riječ o potencijalnom hitu potvrđuju i brojke. Za samo nekoliko dana pjesma je prikupila više od 100.000 pregleda, uz brojne pozitivne komentare i pohvale slušalaca.


Sve ukazuje na to da će "Ima li, ima li me" u narednom periodu biti jedna od zapaženijih pjesama na regionalnoj muzičkoj sceni.

# HIT
# PUBLIKA
# NOVA PJESMA
# PJEVAČ
# ŠAĆIR AMETI
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