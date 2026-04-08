Influenser na udaru kritika: Iskoristio beskućnike za sadržaj

BryanBoy našao se na udaru kritika zbog novog videa snimljenog na londonskoj ulici Brick Lane, u kojem su ga optužili da iskorištava beskućnike za svoj sadržaj. Modni bloger, pravim imenom Bryan Grey Yambao, posjetio je popularnu ulicu poznatu po ponudi hrane i svratio u poznatu zalogajnicu Beigel Bake, a sve je snimio kamerom.

Šetnja s Birkin torbom

Odjeven u dizajnerski kaput i noseći skupocjenu Birkin torbu, 44-godišnji Bryan odskakao je od okoline. Dok je išao prema zalogajnici, zamalo ga je srušio biciklist, koji mu je u prolazu dobacio kompliment.

„Oh, rekao mi je da izgledam prelijepo. Danas dobijam puno komplimenata“, komentirao je Bryan u kameru.

To je potaknulo drugog muškarca, koji je djelovao ranjivo, da mu priđe i također mu uputi kompliment, no činilo se i da traži njegov broj telefona, zbog čega se influencer povukao i odbio ga. Dok je nastavljao svojim putem, žena koja je sjedila na podu ispred pekare rekla mu je: „Izgledaš prelijepo, dušo.“

„Puno vam hvala, rekla mi je da izgledam prelijepo“, rekao je Bryan, oduševljen komentarom.