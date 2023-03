I one su pod lupom javnosti: Ljepše polovine političara

Supruga hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, Sabina Komšić, rijetko je prisutna u javnosti. Ono što je poznato jeste da je imala izvjesnu dozu straha kad je njen suprug bio izabran u Predsjedništvo prvi put, smatrajući da to nosi i određeni rizik.

Njih dvoje imaju kćerku Kianu Aju, a sada se raduju i rođenju drugog djeteta. Ona je nedavno veoma otvoreno progovorila o borbi za potomstvo.

- Prirodno sam bez problema ostala trudna i s Kianom Ajom i 2019. Znate već kako je to završilo, brigada internet lešinara počela je od mene praviti metu za linč, nisam to očekivala, jako me pogodilo, intenzivan stres bio je okidač za Hashimoto skoro preko noći. Hashimoto mi je poremetio sve hormone, sve je išlo prebrzo i imala sam spontani. Nakon toga, i s terapijom i bez, Hashimoto i dalje najveći problem pravi mojim spolnim hormonima, a samim tim utječe na mogućnost prirodne trudnoće. Kiana silno želi brata ili sestru, ja sam željela šestero djece (mogla sam ranije krenuti, znam). Bog dragi odlučuje i mi smo s tim zadovoljni i beskrajno zahvalni što imamo Kianu – objavila je svojevremeno na Facebooku.

Političke ambicije

Sebija Izetbegović, supruga dugogodišnjeg člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, često privlači pažnju javnosti svojim skupim odjevnim kombinacijama.