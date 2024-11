Vozač princeze Dajane progovorio: Nije saznala istinu, to me proganja i nakon 27 godina

Princeza Dajana (Diana) stradala je u saobraćajnoj nesreći u Parizu 31. avgusta 1997. godine, a više od 27 godina nakon njene smrti, princezin vozač, koji je dobio otkaz prije kobne nesreće, dao je prvi intervju.

U intervjuu je govorio o onome što ga od tada proganja.

Dobio otkaz

Osim što je bio njezin lični vozač, Stiv Dejvis (Steve Davies) postao je s vremenom i njen jako dobar prijatelj, a te noći kada je poginula princeza, nije on upravljao vozilom jer je, kako je ispričao, dobio otkaz godinu dana ranije, u martu 1996. godine.

- Dogodilo se preko noći. Od nekoga ko je vozio posvuda, do zabrane pristupa njenom automobilu. Nakon božićnih praznika rečeno mi je da me ona ne želi blizu svog auta - ispričao je za Daily Mail.

Dodao je da je nastavio sam dobivati plaću, ali jedino što je, kako kaže, mogao raditi je sjediti u garaži deset sati dnevno, koliko je trajala njegova smjena, bez ikakvog posla, a zatim bi otišao kući.

- Bio sam slomljenog srca, ponižen. Ona me ignorisala - dodao je.

Tada nije ni slutio da je bio kolateralna žrtva britanskog novinara Martina Bešira (Bashira) koji je naveo princezu na najteži intervju u historiji kraljevske porodice - njeno pojavljivanje u emisiji Panorama u novembru 1995. godine.

Tajni sastanak

Naime, Bešira je u septembru te godina na tajnom sastanku s princezom i njenim bratom Irlom Spenserom (Earlom Spencerom), princezu uvjerio da su njeni prijatelji i najbliži saradnici dio zavjere protiv nje.

Konkretno, novinar je imenovao vozača Stiva kao špijuna za medije i upozorio princezu da je njen automobil praćen i ozvučen.

- Bio sam primoran napustiti posao koji sam htio raditi do kraja života. Rad za kraljevsku porodicu podrazumijeva povjerenje, odanost, diskreciju i osjećaj dužnosti. Vaša reputacija i vaš dobar glas znače sve. Bešira me lišio toga kad je iznio te optužbe pred Dajanom. Nisam osoba koja troši vrijeme i energiju na ogorčenost ili ljutnju, ali ona je umrla vjerujući da sam je izdao i to je nešto što ne mogu zaboraviti ni oprostiti - ispričao je Stiv.

Primio bi metak za nju

Priznao je i da bi primio metak za princezu, a zbog toga ne može ni odagnati misli o tome bi li njegovo prisustvo sačuvalo princezin život one kobne noći.

- Vjerujem da bi Dajana danas bila živa da sam je ja vozio u Parizu. Nikada ne bih dozvolio da se stvari odvijaju tako kako su se odvijale te noći. Uvijek sam poduzimao dodatne mjere opreza kada je bila u pitanju njena sigurnost. Vozio sam je u različitim situacijama i uvijek sam pazio na svaku sitnicu - rekao je i dodao da je uvijek insistirao na sigurnosnom pojasu i pažljivo provjerio sve uslove prije nego što bi krenuli automobilom.

Dodao je da je on nju vozio godinama i poznavao je svaki njen korak, njene navike i način na koji je reagovala.

- Znao sam koliko joj je važna diskrecija, ali i sigurnost. Siguran sam da bih to sve drugačije organizovao - istakao je.

Sada ima 56 godina i živi mirno, daleko od kraljevske raskoši, u malom gradu na jugu Engleske.

- Samo želim da ljudi znaju istinu. Nadam se da će jednog dana sve izaći na vidjelo i da će ljudi znati kako su pogriješili kada su povjerovali u laži koje su izgovorene o meni. Dajana me doživljavala kao osobu koja je izdala njeno povjerenje. Nikada nije dobila priliku da sazna istinu. I to me proganja svakog dana - ispričao je na kraju.

Obišao tunel

Priznao je i da je do sada dva puta obišao tunel u Parizu u kojem je princeza poginula. Bešira, koji je na prevaru nagovorio princezu Dajanu na intervju, ispričao se kasnije njenim sinovima, prinčevima Vilijamu (Williamu) i Hariju (Harryju), a tom je prilikom istaknuo i da je nerazumno povezivati njegove postupke s Dajaninom smrti.

- Nikada nisam htio nauditi Dajani ni na koji način i ne vjerujem da jesam - poručio je Bešira.