Moćnici koji su optuženi za seksualno zlostavljanje: Više od 20 poznatih imena na ovoj listi

Bil Marej (Bill Murray) optužen je za seksualno uznemiravanje žene na setu filma "Being Mortal", što je dovelo do obustave snimanja. Incident se desio prošle godine, a glumac je pristao da plati 100.000 dolara žrtvi.

Kris Not

Čuveni Zvjerka, zvijezda serije "Seks i grad", optužen je od strane nekoliko žena za seksualno zlostavljanje, što mu mjesecima stvara velike probleme.

Posljednja koja je sa pričom izašla u javnost je kantautorka Lisa Džentil, koja je rekla da je glumac nasilno ljubio i dodirivao u njenom stanu u Njujorku.

Tvrdi da se incident desio nakon što je glumca slučajno srela u restoranu Da Marino u centru Menhetna, gdje je još jedna žena tvrdila da ju je Kris Not (Chris Noth) seksualno napao.

Džentil je rekla da glumca poznaje od 1998. godine, a incident se desio 2002., kada ju je Not odvezao kući i zatražio da vidi njen stan. Tvrdi da je on tada gurnuo, poljubio mimo njene volje i uhvatio je za grudi.

Not je negirao sve optužbe i nazvao ih lažima.

Njegove kolegice iz serije "Seks i grad", Sara Džesika Parker (Sarah Jessica Parker), Sintija Nikson (Cynthia Nixon) i Kristin Dejvis (Christine Davies) stale su na stranu napadnutih žena i ogradile se od Notovog ponašanja. Glumac je navodno zbog toga i isključen iz nastavka ove kultne serije, koji nosi naziv "And just like that".