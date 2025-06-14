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ZAPALILA INTERNET

Gola u kadi: Sofija Vergara izazvala lavinu komentara

Kolumbijsko-američka glumica Sofia Vergara pozirala je gola u kadi, a ovom objavom "zapalila" je društvene mreže i izazvala brojne reakcije pratitelja

Sofija Vergara. Instagram

M. Až.

14.6.2025

Kolumbijsko-američka glumica Sofia Vergara pozirala je gola u kadi, a ovom objavom "zapalila" je društvene mreže i izazvala brojne reakcije pratitelja.

Fotografije je snimila legendarna Eni Lajbovic (Annie Leibovitz) za magazin Vanity Fair. Pored ove provokativne fotografije, objavljene su i one na kojima Vergara pozira u bodiju i kupaćem kostimu s leopard uzorkom. Reakcije publike su bile podijeljene.

"Sofija, volim te, ali šta radiš?", "Ženo, deportuju ljude, zbog čega baš sada moraš objavljivati polugolu?", "Pedesete nikada nisu izgledale bolje", "Najljepša žena na svijetu", neki su od komentara korisnika društvenih mreža.

Vergara je nedavno gostovala u emisiji Today, gdje je govorila o 20. sezoni popularnog šoua America’s Got Talent, čija je članica žirija. Tom prilikom otkrila je i kakvog partnera priželjkuje u budućnosti.

- Želim osnovne stvari, poput dobrog zdravlja i nekoga ko me voli. Želim nekoga ko je visok i zgodan“, rekla je i dodala da su joj bitne i finansije: "Hoću nekoga ko ima novca kao ja ili više, jer ako nema, to je noćna mora. Na kraju će ti se zamjeriti", poručila je.

# SOFIA VERGARA
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