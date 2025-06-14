Gola u kadi: Sofija Vergara izazvala lavinu komentara

Kolumbijsko-američka glumica Sofia Vergara pozirala je gola u kadi, a ovom objavom "zapalila" je društvene mreže i izazvala brojne reakcije pratitelja.

Fotografije je snimila legendarna Eni Lajbovic (Annie Leibovitz) za magazin Vanity Fair. Pored ove provokativne fotografije, objavljene su i one na kojima Vergara pozira u bodiju i kupaćem kostimu s leopard uzorkom. Reakcije publike su bile podijeljene.

"Sofija, volim te, ali šta radiš?", "Ženo, deportuju ljude, zbog čega baš sada moraš objavljivati polugolu?", "Pedesete nikada nisu izgledale bolje", "Najljepša žena na svijetu", neki su od komentara korisnika društvenih mreža.