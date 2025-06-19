Erik Dejn se prvi put pojavio na crvenom tepihu nakon dijagnoze ALS-a: "Nastavljam dokle god mogu"

Erik Dejn (Eric Dane, 52) nije dozvolio da ga teška dijagnoza zaustavi. Glumac se u srijedu, 18. juna, pojavio na crvenom tepihu u Los Anđelesu na premijeri prve sezone Amazonove serije Countdown, što je njegovo prvo javno pojavljivanje od kada je u aprilu objavio da boluje od amiotrofične lateralne skleroze (ALS).
Odjeven u potpuno bijelo i sa sunčanim naočalama, Dejn je pozirao pred fotografima te se družio s kolegom iz serije, Džensenom Akelsom (Jensen Ackles), i kreatorom serije, Derekom Hasom (Haas). U Countdownu tumači lik Nejtena Blajta (Nathan Blythe).
Rad ga drži budnim i pokretnim
U intervjuu za People u aprilu, Dejn je otkrio svoju dijagnozu i rekao da je "zahvalan" što i dalje može raditi. Dodao je da mu je porodica ogromna podrška dok ulazi u novo životno poglavlje.
Dejn i glumica Rebeka Gejhart (Rebecca Gayheart) vjenčali su se 2004. godine, a iako je ona 2018. podnijela zahtjev za razvod, u martu 2024. je zatražila povlačenje tog zahtjeva – samo mjesec dana prije nego što je Dejn javno otkrio da boluje od ALS-a. Par ima dvije kćerke – Bili Beatris (Billie Beatrice, 15) i Džordžiju Džeraldin (Georgia Geraldine, 13) – a i ranije su često isticali da, uprkos razdvojenosti, ostaju posvećeni zajedničkom roditeljstvu.
Ipak, trenutno je u vezi sa rediteljicom Džanel Šortklif (Janell Shortcliff).
U nedavnom razgovoru za E! News, glumac je jasno poručio da ne planira stati.
- Nastavit ću dok budem mogao. Rad me održava mentalno oštrim i motiviranim. To mi je sada nevjerovatno važno. Osjećam se sjajno kada sam na setu. Bilo je prepreka, naravno, ali općenito se osjećam dobro. Moje raspoloženje je uglavnom vedro – i to je ono što mi najviše znači - izjavio je Dejn.
Jedna ruka mu više ne funkcioniše
Gostujući kod Dijane Sojer (Diane Sawyer) u emisiji Good Morning America ranije ove sedmice, Dejn je otvoreno govorio o izazovima s kojima se suočava.
- Imam samo jednu funkcionalnu ruku – svoju dominantnu, lijevu. Desna mi je potpuno prestala raditi. I lijeva polako slabi. Mislim da imam još nekoliko mjeseci prije nego što izgubim i nju. To je teško i trezveno iskustvo - priznao je.
Šta je ALS?
ALS, poznata i kao Lou Gehrigova bolest, je rijetka progresivna neurodegenerativna bolest koja uzrokuje postepenu paralizu mišića. Prvi simptomi obično uključuju slabost u udovima, trzanje mišića ili otežan govor. Kako bolest napreduje, pogođene osobe gube sposobnost govora, jedenja, hodanja, pa čak i disanja.
Prema podacima Mayo klinike, za ovu bolest ne postoji lijek. Većina pacijenata živi između tri i pet godina nakon dijagnoze, ali postoje i rijetki slučajevi u kojima bolest napreduje sporije.
Uprkos svemu, Dejn pokazuje izuzetnu snagu i odlučnost da nastavi raditi ono što voli, uz podršku porodice i kolega. Njegova priča inspiracija je mnogima koji se suočavaju s izazovima – i podsjetnik da se duh ne može slomiti lako.