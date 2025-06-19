Erik Dejn se prvi put pojavio na crvenom tepihu nakon dijagnoze ALS-a: "Nastavljam dokle god mogu"

Erik Dejn (Eric Dane, 52) nije dozvolio da ga teška dijagnoza zaustavi. Glumac se u srijedu, 18. juna, pojavio na crvenom tepihu u Los Anđelesu na premijeri prve sezone Amazonove serije Countdown, što je njegovo prvo javno pojavljivanje od kada je u aprilu objavio da boluje od amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

Odjeven u potpuno bijelo i sa sunčanim naočalama, Dejn je pozirao pred fotografima te se družio s kolegom iz serije, Džensenom Akelsom (Jensen Ackles), i kreatorom serije, Derekom Hasom (Haas). U Countdownu tumači lik Nejtena Blajta (Nathan Blythe).

Rad ga drži budnim i pokretnim

U intervjuu za People u aprilu, Dejn je otkrio svoju dijagnozu i rekao da je "zahvalan" što i dalje može raditi. Dodao je da mu je porodica ogromna podrška dok ulazi u novo životno poglavlje.

Dejn i glumica Rebeka Gejhart (Rebecca Gayheart) vjenčali su se 2004. godine, a iako je ona 2018. podnijela zahtjev za razvod, u martu 2024. je zatražila povlačenje tog zahtjeva – samo mjesec dana prije nego što je Dejn javno otkrio da boluje od ALS-a. Par ima dvije kćerke – Bili Beatris (Billie Beatrice, 15) i Džordžiju Džeraldin (Georgia Geraldine, 13) – a i ranije su često isticali da, uprkos razdvojenosti, ostaju posvećeni zajedničkom roditeljstvu.

Ipak, trenutno je u vezi sa rediteljicom Džanel Šortklif (Janell Shortcliff).

U nedavnom razgovoru za E! News, glumac je jasno poručio da ne planira stati.

- Nastavit ću dok budem mogao. Rad me održava mentalno oštrim i motiviranim. To mi je sada nevjerovatno važno. Osjećam se sjajno kada sam na setu. Bilo je prepreka, naravno, ali općenito se osjećam dobro. Moje raspoloženje je uglavnom vedro – i to je ono što mi najviše znači - izjavio je Dejn.

Jedna ruka mu više ne funkcioniše

Gostujući kod Dijane Sojer (Diane Sawyer) u emisiji Good Morning America ranije ove sedmice, Dejn je otvoreno govorio o izazovima s kojima se suočava.