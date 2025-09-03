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SLAVLJE U PORODICI

Stigla djevojčica: Porodila se Aleksandra Prijović

Sve je proteklo u najboljem redu, a mama i beba se osjećaju dobro

Aleksandra Prijović rodila djevojčicu. Instagram

A. P.

3.9.2025

Aleksandra Prijović se po drugi put ostvarila u ulozi majke, prenose srbijanski mediji. 

Pjevačica je rodila djevojčicu u jednoj privatnoj klinici. Porođaj je protekao u najboljem redu, a mama i beba se osjećaju dobro.

U porodilište ju je dovezao suprug Filip Živojinović, a nakon porođaja Prijović je prebačena u apartman. Ponosi otac će ih uskoro vidjeti. Ipak, onaj koji najviše iščekuje novog člana je mali Aleksandar, sin Aleksandre i Filipa, pa će u narednim satima i on upoznati sestru.

Podsjetimo, pjevačica je nakon završene velike regionalne turneje objavila trudnoću te se povukla iz javnosti. 

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# DJECA
# ALEKSANDRA PRIJOVIĆ
# FILIP ŽIVOJINOVIĆ
# MAJKA
# PJEVAČICA
# SLAVLJE
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