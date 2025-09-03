Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OBJAVA NA MREŽAMA

Oglasila se svekrva Aleksandre Prijović: Evo šta je poručila

Arija Živojinović rodila se danas, 3. septembra, u 15:55 sati

Aleksandra i Zorica. Nikola Tomić

A. O.

3.9.2025

Srbijanska pjevačica Aleksandra Prijović rodila je djevojčicu, a sada se oglasila i njena svekrva Zorica Nakić.

Majka Filipa Živojinovića, Zorica, pohvalila se na društvenim mrežama o ovoj lijepoj vijesti. Zorica Nakić je Instagram priču posvetila unuki Ariji, kada je otkrila koliko je teška i duga.

Arija Živojinović rodila se danas, 3. septembra, u 15:55 sati. Teška je 3,03 kg, a duga je 51cm. Tokom više nego uspješne muzičke turneje, Aleksandra Prijović gostovala je u mnogim mjestima u Evropi i šire.

Story na Instagramu. Screenshot

A na koncertu u Vrnjačkoj banji, koji se održao 14. avgusta 2024. godine, Aleksandra Prijović se posebnim riječima obratila svojoj svekrvi, Zorici Nakić..

Nakon što je započela koncert i atmosferu dovela do usijanja, Prija se u jednom trenutku obratila majci svog supruga Filipa Živojinovića, a uz to je pozdravila i ljude iz Kanade koji su došli da je slušaju.

Zoricu je ovaj gest diruno.

# ALEKSANDRA PRIJOVIĆ
# ZORICA NAKIĆ
# FILIP ŽIVOJINOVIĆ
# BEBA
# DJEVOJČICA
# ARIJA ŽIVOJINOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.