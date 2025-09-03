Oglasila se svekrva Aleksandre Prijović: Evo šta je poručila

Srbijanska pjevačica Aleksandra Prijović rodila je djevojčicu, a sada se oglasila i njena svekrva Zorica Nakić.

Majka Filipa Živojinovića, Zorica, pohvalila se na društvenim mrežama o ovoj lijepoj vijesti. Zorica Nakić je Instagram priču posvetila unuki Ariji, kada je otkrila koliko je teška i duga.

Arija Živojinović rodila se danas, 3. septembra, u 15:55 sati. Teška je 3,03 kg, a duga je 51cm. Tokom više nego uspješne muzičke turneje, Aleksandra Prijović gostovala je u mnogim mjestima u Evropi i šire.