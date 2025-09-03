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JAVILA SE IZ BOLNICE

Aleksandra Prijović podijelila prvu fotografiju nakon poroda: "Život nam je svega dao..."

Na slici koju je objavila 29-godišnja pjevačica, vidi se kako drži ručicu svoje novorođene kćerke

Aleksandra Prijović - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

3.9.2025

Nakon što su mediji objavili vijest da je srbijanska pjevačica Aleksandra Prijović rodila djevojčicu, ona se prvi put oglasila putem društvenih mreža, objavivši emotivnu fotografiju i poruku.

Na slici koju je objavila 29-godišnja pjevačica, vidi se kako drži ručicu svoje novorođene kćerke. U opisu fotografije napisala je kratku, ali dirljivu poruku:

- Život nam je svega dao… Aria, 3. septembar 2025."

Nakon objave, uslijedile su brojne čestitke kolega i poznatih ličnosti iz muzičkog svijeta. Među prvima su se oglasili Dušan Petrović, Katarina Grujić, Nataša Bekvalac, Adil Maksutović i Aleksandar Sofronijević, ali i brojni fanovi koji su uputili riječi podrške i radosti.

Podsjetimo, Aleksandra Prijović se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mediji su prenijeli da su i majka i beba dobro.

"Porod je prošao u najboljem redu, a Aleksandra se nakon zahvata preselila u apartman. Kćerkicu će uskoro vidjeti i ponosni otac, dok mali Aleksandar s nestrpljenjem iščekuje dolazak kući kako bi upoznao sestru", otkrio je izvor blizak porodici.

Inače, Aleksandra i Filip već su roditelji šestogodišnjeg dječaka Aleksandra, a pjevačica je ranije u više navrata isticala kako joj je želja bila da njihova porodica dobije i djevojčicu.

# POROD
# ALEKSANDRA PRIJOVIĆ
# BEBA
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