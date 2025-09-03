Aleksandra Prijović podijelila prvu fotografiju nakon poroda: "Život nam je svega dao..."

Na slici koju je objavila 29-godišnja pjevačica, vidi se kako drži ručicu svoje novorođene kćerke. U opisu fotografije napisala je kratku, ali dirljivu poruku:

Nakon što su mediji objavili vijest da je srbijanska pjevačica Aleksandra Prijović rodila djevojčicu, ona se prvi put oglasila putem društvenih mreža, objavivši emotivnu fotografiju i poruku.

Nakon objave, uslijedile su brojne čestitke kolega i poznatih ličnosti iz muzičkog svijeta. Među prvima su se oglasili Dušan Petrović, Katarina Grujić, Nataša Bekvalac, Adil Maksutović i Aleksandar Sofronijević, ali i brojni fanovi koji su uputili riječi podrške i radosti.

Podsjetimo, Aleksandra Prijović se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mediji su prenijeli da su i majka i beba dobro.

"Porod je prošao u najboljem redu, a Aleksandra se nakon zahvata preselila u apartman. Kćerkicu će uskoro vidjeti i ponosni otac, dok mali Aleksandar s nestrpljenjem iščekuje dolazak kući kako bi upoznao sestru", otkrio je izvor blizak porodici.

Inače, Aleksandra i Filip već su roditelji šestogodišnjeg dječaka Aleksandra, a pjevačica je ranije u više navrata isticala kako joj je želja bila da njihova porodica dobije i djevojčicu.