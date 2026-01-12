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GLUMICA

Dženifer Lorens otkrila sve u providnoj cvjetnoj haljini na crvenom tepihu, publika očarana

Haljina kuće Givenchy imala je cvjetni vez koji je prekrivao grudi, dio torza, kukove – i skoro ništa drugo

E. A.

12.1.2026

Dženifer Lorens je očarala publiku na crvenom tepihu Zlatnih globusa 2026. u providnoj cvjetnoj haljini sa efektom iluzije, koja je otkrivala mnogo kože.

Haljina kuće Givenchy imala je cvjetni vez koji je prekrivao grudi, dio torza, kukove – i skoro ništa drugo.

Više cvjetnog veza krasilo je i donji dio haljine.

Haljina je prekrivala njenu zadnjicu, ali je i dalje otkrivala znatan dio kože dok je išla uz stepenice.

Uz haljinu, glumica je nosila i odgovarajući šal sa istim cvjetnim vezom, elegantno prebačen preko laktova.

Lorens je pustila plavu kosu da slobodno pada i imala je ravne šiške. Kao nakit nosila je zapanjujuću dijamantsku ogrlicu koja je dominirala izgledom.

Bila je nominovana za najbolju glumicu u dramskom filmu za ulogu u filmu “Die My Love” u kojem glumi uz Roberta Patinsona.

Nagradu nije osvojila, ali niko nije mogao da skine pogled sa nje.
# ZLATNI GLOBUS
# DŽENIFER LORENS
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