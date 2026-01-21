Danijela Martinović o trenutku koji nikada neće zaboraviti: Bila sam samo djevojčica

Danijela Martinović raznježila je pratioce na Instagramu objavivši fotografiju iz svojih muzičkih početaka, uz priču o jednom sasvim neplaniranom trenutku koji je, kako kaže, obilježio početak njenog puta.

Na fotografiji u crnom topu i tačkastoj suknji, Danijela se prisjetila dana kada je, šetajući Rivom s pizzetom u ruci, spontano završila na pozornici Prokurativa.

- Taj dan sam otišla sama na Rivu. Kupila pizzetu, grickala i šetala se. Mama mi je sašila ovaj kompletić jer mama mi je tada šila gotovo sve.”

Bez ikakve pripreme, prijatelji su je pozvali na binu, a ona je prihvatila izazov.