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HRVATSKA PJEVAČICA

Danijela Martinović o trenutku koji nikada neće zaboraviti: Bila sam samo djevojčica

Bez ikakve pripreme, prijatelji su je pozvali na binu, a ona je prihvatila izazov.

Instagram

E. A.

21.1.2026

Danijela Martinović raznježila je pratioce na Instagramu objavivši fotografiju iz svojih muzičkih početaka, uz priču o jednom sasvim neplaniranom trenutku koji je, kako kaže, obilježio početak njenog puta.

Na fotografiji u crnom topu i tačkastoj suknji, Danijela se prisjetila dana kada je, šetajući Rivom s pizzetom u ruci, spontano završila na pozornici Prokurativa.

- Taj dan sam otišla sama na Rivu. Kupila pizzetu, grickala i šetala se. Mama mi je sašila ovaj kompletić jer mama mi je tada šila gotovo sve.”

Bez ikakve pripreme, prijatelji su je pozvali na binu, a ona je prihvatila izazov.

Danijela Martinović. Instagram

“Pozvali su me na binu onako iz šale, a ja kao ja, popela se i uzela mikrofon. Bez najave, bez pripreme, bez očekivanja.”

Taj trenutak danas opisuje kao prekretnicu koju tada nije ni slutila.

“Ovo su bili nježni koraci mojih početaka, a to sam tek kasnije saznala. U tom trenutku ja sam bila samo djevojčica koja je sa svojim prijateljima zapjevala.”

Pratioce je izazvala da pogode godinu nastanka fotografije, a komentari su bili puni nostalgije, podrške i emocija.

# DANIJELA MARTINOVIĆ
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