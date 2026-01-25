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IMALA NIZ KOMPLIKACIJA

Poznata manekenka priznala estetske zahvate, otkrila koji su je skoro uništili

Najviše pažnje su privlačile njene usne, ali kako tvrdi Amelija, njih baš nikada nije dirala

Manekenka Amelija Grej Hamlin - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Dž. M.

25.1.2026

Manekenka Amelija Grej Hamlin (Amelia Gray Hamlin), poznata i kao nepo beba, s obzirom na to da su joj roditelji slavna Lisa Rina (Lisa Rinna) i glumac Hari Hamlin (Harry Hamlin), konačno je progovorila o svim estetskim zahvatima kojima se podvrgla.

Operisala nos i grudi

Najviše pažnje su privlačile njene usne, ali kako tvrdi Amelija, njih baš nikada nije dirala.

- Oduvijek sam imala ove usne. Trenutno radim nešto što se zove SkinVive, to je injekcija za hidrataciju, a ne filer - rekla je ona za "Variety".

Na sebi je još operisala nos i grudi, a otvoreno je govorila i o poremećaju ishrane koji je imala ranije.

- Imala sam 16 godina i imala sam mastitis. To je bila najgora stvar koja mi se desila. Tada sam smanjila grudi, a nakon toga sam ih povećala jer sam izlazila sa čovjekom koji je bio stariji od mene i dopustila sam da njegova percepcija ljepote pređe na mene - rekla je ona.

Hitna operacija 

To je bio drugi put da operiše grudi, ali je ovog puta imala komplikacije. Njen organizam nije prihvatio strano tijelo i bila je potrebna nova hitna operacija, koja je trajala čak 14 sati.

Amelija sada živi drugačiji način života, ali često se prisjeti svih problema koje je imala, među njima i poremećaj ishrane.

- Rekli su mi tada da otpilike za četiri mjeseca imaću 20 kilograma i biću mrtva. Nakon toga sam se trgla i shvatila sam da ne želim svoj život da uništim na taj način. Ne moraš da budeš mršav da bi živio najbolji mogući život - rekla je Amelija, a prenosi 

# MANEKENKA
# ISHRANA
# PLASTIČNE OPERACIJE
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