Poznata manekenka priznala estetske zahvate, otkrila koji su je skoro uništili

Manekenka Amelija Grej Hamlin (Amelia Gray Hamlin), poznata i kao nepo beba, s obzirom na to da su joj roditelji slavna Lisa Rina (Lisa Rinna) i glumac Hari Hamlin (Harry Hamlin), konačno je progovorila o svim estetskim zahvatima kojima se podvrgla.

Operisala nos i grudi

Najviše pažnje su privlačile njene usne, ali kako tvrdi Amelija, njih baš nikada nije dirala.

- Oduvijek sam imala ove usne. Trenutno radim nešto što se zove SkinVive, to je injekcija za hidrataciju, a ne filer - rekla je ona za "Variety".

Na sebi je još operisala nos i grudi, a otvoreno je govorila i o poremećaju ishrane koji je imala ranije.

- Imala sam 16 godina i imala sam mastitis. To je bila najgora stvar koja mi se desila. Tada sam smanjila grudi, a nakon toga sam ih povećala jer sam izlazila sa čovjekom koji je bio stariji od mene i dopustila sam da njegova percepcija ljepote pređe na mene - rekla je ona.

Hitna operacija

To je bio drugi put da operiše grudi, ali je ovog puta imala komplikacije. Njen organizam nije prihvatio strano tijelo i bila je potrebna nova hitna operacija, koja je trajala čak 14 sati.

Amelija sada živi drugačiji način života, ali često se prisjeti svih problema koje je imala, među njima i poremećaj ishrane.

- Rekli su mi tada da otpilike za četiri mjeseca imaću 20 kilograma i biću mrtva. Nakon toga sam se trgla i shvatila sam da ne želim svoj život da uništim na taj način. Ne moraš da budeš mršav da bi živio najbolji mogući život - rekla je Amelija, a prenosi