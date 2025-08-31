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ODUŠEVILA ELEGANCIJOM

Najbogatija evropska princeza uplovila u brak: Tijara stara 135 godina i moderna bajka sa bankarom

Bogastvo se procjenjuje na oko 8 milijardi švicarskih franaka

Bajkovita svadba. Tanjug/AP

I. H.

31.8.2025

Princeza Mari Karolina od Lihtenštajna, zablistala je na prvom službenom portretu sa suprugom, bankarom Leopoldom Madurom Volmerom.

Kćerka princa Alojza i princeze Sofi, oduševila je elegancijom i sofisticiranošću, dok je pozirala okružena porodicom i najbližim prijateljima. Njeni roditelji nisu krili ponos, a princeza Sofi princeza je plijenila poglede u raskošnoj haljini Oskara de la Rente sa nježnim cvjetnim motivima trešnje. 

S druge strane, mladoženjini roditelji su bili jednako sretni.

Najbogatija princeza Evrope

Porodica princeze je među najbogatijim evropskim monarhijama. Bogastvo se procjenjuje na oko 8 milijardi švicarskih franaka.

Njen deda, princ Hans-Adam II je vlasnik privatne banke i velikih nekretnina i šuma.

Prava bajka

Princeza Mari Karolina (28), nasljednica lihtenštajnskog prijestola i Leopoldo Maduro Volmer (34), investicioni bankar iz Venecuele, imaju ljubavnu priču koja je poput bajke. Naime, upoznali su se u evropskom visokom društvu, a ljubav je procvala u Londonu gdje oboje i žive i rade.

Foto. Tanjug/AP

Svoju vezu su uspjeli da sačuvaju od očiju javnosti, sve do trenutka kada su objavili vjeridbu u oktobru 2024. godine.

Vjenčanje se održalo u Katedrali Svetog Florijana u Vaducu jučer. Meri Karolina je u bijeloj vjenčanici sa izvezenim korsetom, providnim rukavima i panelom preko dekoltea. Na glavi je imala Hasburšku krunsku tijaru, koja je porodični dragulj star 135 godina, te je prvobitno urađen za Mariju Terezu od Austrije.

Prvi javni poljubac

Mlada je niz crkveni prolaz koračala u pratnji oca, po izlasku iz katedrale Mari Karolina i Leopold podijelili su svoj prvi poljubac pred prisutnim građanima.

Mladin izgled posebno su upotpunile i dijamantske viseće naušnice koje su se slagale sa tijarom. Mari Karolina koračala je kroz Vanduc sa suprugom, pozdravljajući prisutne građane.

# VJENČANJE
# LIHTENŠTAJN
# PRINCEZA
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