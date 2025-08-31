Najbogatija evropska princeza uplovila u brak: Tijara stara 135 godina i moderna bajka sa bankarom

Princeza Mari Karolina od Lihtenštajna, zablistala je na prvom službenom portretu sa suprugom, bankarom Leopoldom Madurom Volmerom.

Kćerka princa Alojza i princeze Sofi, oduševila je elegancijom i sofisticiranošću, dok je pozirala okružena porodicom i najbližim prijateljima. Njeni roditelji nisu krili ponos, a princeza Sofi princeza je plijenila poglede u raskošnoj haljini Oskara de la Rente sa nježnim cvjetnim motivima trešnje.

S druge strane, mladoženjini roditelji su bili jednako sretni.

Najbogatija princeza Evrope

Porodica princeze je među najbogatijim evropskim monarhijama. Bogastvo se procjenjuje na oko 8 milijardi švicarskih franaka.

Njen deda, princ Hans-Adam II je vlasnik privatne banke i velikih nekretnina i šuma.

Prava bajka

Princeza Mari Karolina (28), nasljednica lihtenštajnskog prijestola i Leopoldo Maduro Volmer (34), investicioni bankar iz Venecuele, imaju ljubavnu priču koja je poput bajke. Naime, upoznali su se u evropskom visokom društvu, a ljubav je procvala u Londonu gdje oboje i žive i rade.