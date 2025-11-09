Evo ko se plasirao u narednu rundu Zvezda Granda: Među najboljim i takmičari iz BiH

U sinoćnjoj epizodi popularnog muzičkog takmičenja Zvezde Granda predstavljeno je mnogo novih, mladih talenata koji su svojim nastupima oduševili i žiri i publiku.

U sedmoj emisiji prvog kruga nastupilo je devetnaest kandidata, a samo oni najbolji, koji su dobili maksimalan broj glasova, izborili su prolazak u drugi krug i mogućnost da odaberu mentora.

Direktno su se plasirali: Arsena Sapi, Aleksandar Mijatović i Tihomir Dukić, Marijo Kovačević i Andrija Novković.

Preostalih četrnaest kandidata završilo je u baražu, a voditelj Voja Nedeljković objasnio je da iz baraža dalje prolazi samo nekoliko njih.

– Svi su bili ravnopravni, a produkcija će onima koji prođu dalje naknadno dodijeliti mentora – rekao je Voja.

Iz baraža su se u drugi krug plasirali Armin Mujkić, Valentina Jović, Avdo Škokan, Melina Durmo, Anđelija Bajić, Bojana Đorđić i Natalija Marković.