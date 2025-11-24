Sarajlija oduševio u Zvezdama Granda, dobio svih sedam glasova, David: "Ako propadneš kao pjevač, imam rješenje"

Poslije šest godina od učešća u „Zvezdama Granda“, Sarajlija Saud Prljača (28) ponovo se pojavio u takmičenju i ovoga puta oduševio žiri narodnjačkim repertoarom.

Takmičar nije krio sreću što se ponovo pojavio u najgledanijem muzičkom šouu.

– Poslije šest godina opet se sjajno osjećam. Tada sam ispao u drugom krugu, sa četiri glasa u baražu – otkrio je takmičar i dodao da je bio u timu Marije Šerifović.

Jako siguran

Ovoga puta uspio je da osvoji žiri i dobije svih sedam glasova. Ipak, neki od članova su mu uputili zamjerke.

– Bio si sjajan. Žao mi je što taj osmijeh nisam vidjela tokom pjevanja. Imaš lijep osmijeh, što više se smiješi - rekla je Sanja Vučić.

Katarina Živković je istakla da je uživala dok je pjevao i da ima lijepe trilere.

– Djelovalo mi je da si jako siguran u sebe – konstatovala je Kaća, dok je takmičar odgovorio:

– Jesam, mogu vam reći.

Dobar pjevač

I Dara Bubamara pohvalila ga je da je dobar pjevač, ali da je malo lijen, da se vuče i da nema energije.

– Može to malo bolje, malo energičnije – dodala je.

Pored toga što je pohvalio njegov talenat, Đorđe David predložio mu je da zbog boje glasa lako može naći posao.

– Ako propadneš kao pjevač, možeš da budeš radijski voditelj – poručio je roker.

Takmičar je otkrio da mu muzika nije primarni posao, već da radi u jednoj firmi u kojoj se bavi kontrolom kvaliteta, a ove sezone u „Zvezdama Granda“ odabrao je Snežanu Đurišić za mentora.