Elton Džon progovorio o gubitku vida: Ni lijevo oko mi nije dobro, posljednji mjeseci bili su izazovni

Britanski muzičar Elton Džon (Elton John) nedavno je otkrio da uprkos gubitku vida na desnom oku ne gubi vjeru u napredak medicine. U razgovoru za magazin Variety, 78-godišnji umjetnik govorio je o svojoj karijeri i svakodnevici nakon što je 2024. godine potpuno izgubio vid na tom oku.

Kako je ispričao, posljednjih 15 mjeseci bilo je izuzetno teško:

- Bilo je poražavajuće. Pošto sam na desno oko ostao bez vida, a ni lijevo nije u dobrom stanju, nisam mogao ništa gledati, čitati ili jasno vidjeti.“

Tokom ljetnog odmora u Francuskoj iste godine, Džon je dobio infekciju koja je zahvatila oba oka. Ipak, uprkos ozbiljnim tegobama, nastoji zadržati optimizam. „Imao sam nevjerovatan život i postoji nada. Moram biti strpljiv i vjerovati da će mi nauka jednog dana pomoći. Ne smijemo se predavati, treba biti jak, stoičan i stalno pokušavati pronaći način da unaprijedimo stvari“, rekao je.

Izrazio je zahvalnost što i dalje može pjevati, svirati i oslanjati se na snažan sistem podrške u kojem su suprug Dejvid Ferniš (David Furnish), njihovi sinovi Zakari (Zachary, 14) i Elijah (12), kao i bliski prijatelji.