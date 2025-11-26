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SLAVNI MUZIČAR

Elton Džon progovorio o gubitku vida: Ni lijevo oko mi nije dobro, posljednji mjeseci bili su izazovni

Bilo je poražavajuće, rekao je Džon

Džon: Nekad me sav ovaj teret obeshrabri. AP

A. O.

26.11.2025

Britanski muzičar Elton Džon (Elton John) nedavno je otkrio da uprkos gubitku vida na desnom oku ne gubi vjeru u napredak medicine. U razgovoru za magazin Variety, 78-godišnji umjetnik govorio je o svojoj karijeri i svakodnevici nakon što je 2024. godine potpuno izgubio vid na tom oku.

Kako je ispričao, posljednjih 15 mjeseci bilo je izuzetno teško: 

- Bilo je poražavajuće. Pošto sam na desno oko ostao bez vida, a ni lijevo nije u dobrom stanju, nisam mogao ništa gledati, čitati ili jasno vidjeti.“

Tokom ljetnog odmora u Francuskoj iste godine, Džon je dobio infekciju koja je zahvatila oba oka. Ipak, uprkos ozbiljnim tegobama, nastoji zadržati optimizam. „Imao sam nevjerovatan život i postoji nada. Moram biti strpljiv i vjerovati da će mi nauka jednog dana pomoći. Ne smijemo se predavati, treba biti jak, stoičan i stalno pokušavati pronaći način da unaprijedimo stvari“, rekao je.

Izrazio je zahvalnost što i dalje može pjevati, svirati i oslanjati se na snažan sistem podrške u kojem su suprug Dejvid Ferniš (David Furnish), njihovi sinovi Zakari (Zachary, 14) i Elijah (12), kao i bliski prijatelji. 

- Nekad me sav ovaj teret obeshrabri, ali na kraju, imam divnu porodicu, sjajnu djecu i njega - dodao je misleći na supruga.

U aprilu je već govorio o poteškoćama koje mu je gubitak vida prouzrokovao u roditeljstvu.

- Ne mogu čitati. Ne mogu jasno vidjeti svoje dječake kako igraju ragbi ili nogomet, što mi je bilo veoma teško jer sam navikao da sve to upijam. Uznemiruje me i emotivno iscrpljuje, ali čovjek se mora naviknuti. Imam sreću što imam ovakav život, svoju porodicu i još uvijek barem malo vida - kazao je tada.

Podsjetimo, Džon je prvi put svoje zdravstvene probleme podijelio na Instagramu, gdje je naveo da se oporavlja, iako je proces izrazito spor.

# ELTON JOHN
# VID
# OČI
# MUZIČAR
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