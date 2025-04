Madona i Elton Džon prekinuli sukob: Emotivni susret i plan za zajedničku pjesmu

Elton Džon i Madona okončali su višedecenijsku nesuglasicu i pomirili se nakon što je Elton nastupio u emisiji Saturday Night Live, a potom se sastao s Madonom iza scene. Nakon tog susreta, Madona je na Instagramu objavila zajedničku fotografiju uz dirljivu poruku.

- Napokon smo zakopali sjekiru! Ovog vikenda sam išla gledati Eltona Džona kako nastupa na SNL-u - WOW. Sjećam se da sam se u srednjoj školi iskrala iz kuće kako bih otišla na Eltonov nastup u Detroitu. Bio je to nezaboravan nastup koji mi je pomogao shvatiti transformativnu moć muzike. Vidjeti ga kako nastupa kad sam bila u srednjoj školi promijenilo je tok mog života - započela je Madona svoju objavu.

- Kroz godine me boljelo saznanje da je neko kome se divim javno rekao da me ne voli kao umjetnicu. Nisam to shvatala. Morala sam otići u backstage i suočiti se s njim. Prvo što mi je rekao kad smo se vidjeli bilo je "oprosti mi", i zidovi između nas su se srušili. U roku od nekoliko minuta smo se zagrlili. Zatim je rekao da mi je napisao pjesmu i da želi sarađivati. Kao da se sve vratilo na početak - dodala je u tekstu.